18°
 Hüseyin Bahcivan

11. Yargı Paketi'nde neler var? TBMM'ye sunuldu

11. Yargı Paketi bugün TBMM'Ye sunuldu. 11. Yargı Paketi'nin sunulmasının ardından detayları da paylaşıldı. Vatandaşlar tarafından 11. Yargı Paketi'nde neler var sorusunun cevabı merak ediliyor.

11. Yargı Paketi'nde neler var? TBMM'ye sunuldu
AK Parti Grup Başkanı , 11. Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulmasının ardından içeriğine ilişkin detayları açıkladı. Güler'in açıklamalarının ardından vatandaşlar tarafından 11. Yargı Paketi'nde neler var sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

11. Yargı Paketi'nde neler var? TBMM'ye sunuldu

11. YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?

Güler'in açıklamalarına göre 11. Yargı Paketi'nin kabul edilmesi durumunda TCK'nın 220. maddesinde değişiklik yapılacak. Suça sürüklenen çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilen artırılacak. Örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak suçlarından hapis cezalarının alt ve üst sınırları da 11. Yargı Paketi'nin içerisinde yer alıyor.

Meskun mahalde silahla ateş etmenin cezası artırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi durumunda cezanın yarı oranda artırılması da 11. Yargı Paketi'nde bulunuyor. Trafikte yol kesmeye ise 11. Yargı Paketi'nin kabul edilmesi durumunda 3 yıla kadar hapis cezası gelecek.

11. Yargı Paketi'nde neler var? TBMM'ye sunuldu

Güler açıklamasında Covid düzenlemesinin kapsamının yeniden düzenlendiğini ve açık cezaevlerinden 3 yıl daha erken denetimli serbestlikle ayrılmanın mümkün olacağını belirtti. Koşullu salıverme şartlarının geçerli olduğunun altını çizdi.

GSM hatlarına ise 11. Yargı Paketi kapsamında sınır geliyor. GSM hattı aboneliği artık çipli kimlik kartı ile yapılabilecek. Bir kişinin alabileceği hat sayısı da sınırlı olacak.

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Denetimli serbestlik 3 yıl erken olacak
