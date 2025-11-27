Kategoriler
İstanbul
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-DUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 18-24 Kasım'da tercihleri alınan DUS 2. Dönem için yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.