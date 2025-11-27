Papa neden İznik’e gitmek istiyor? Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin nedeni

Papa 14. Leo'nun İstanbul, Ankara ve İznik ziyareti dikkat çekerken birçok kişi nedenini araştırdı.

PAPA NEDEN İZNİK'E GİTMEK İSTİYOR?

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, bugün ülkemize geldi. İmparator I. Konstantin'in çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımı ile 325 senesinde düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in toplandığı İznik'te konsilin kabulünün 1700'üncü yılı nedeniyle İznik'te program düzenleniyor.

PAPA NEDEN TÜRKİYE'YE GELDİ?

Papa, 28 Kasım Cuma günü Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle toplantı yapacak Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ne ziyarette bulunacak. Papa 14. Leo, oradaki programının ardından aynı gün İstanbul'a dönerek Vatikan Temsilciliği'nde piskoposlarla görüşme yapacak.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "Tarih yeniden yazılıyor burada. Şehir tekrar dünya gündeminde. Bu da İznik halkı için çok önemli. Konsilin toplanmasının üzerinden 1700 yıl geçti. 1700 yıl sonra tekrar burada Hristiyan dünyasının buluşması, bence ilk konsilin toplantısı kadar önemsenecek bir olay. Uluslararası turizm anlamında, inanç turizmi bazında buna baktığımız için biz bu karardan ve bu uygulamadan gayet memnunuz." ifadelerini kullandı.