18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

BDDK verileri açıkladı: KKM eriyor, toplam mevduat düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 30 milyar 322 milyon lira azalarak 22 milyar 460 milyon liraya düştü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 15:13

Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam hacmi 21 Kasım haftasında yaklaşık 1 milyar 323 milyon lira azalarak 21 trilyon 845 milyar 269 milyon liradan, 21 trilyon 843 milyar 945 milyon liraya indi. Bankacılık sektöründe toplam ise bankalar arası dahil geçen hafta 100 milyar 590 milyon lira azalarak 25 trilyon 679 milyar 478 milyon lira oldu.

BDDK verileri açıkladı: KKM eriyor, toplam mevduat düştü

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 757 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 8 milyar 840 milyon lira artarak 2 trilyon 756 milyar 907 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 654 milyar 355 milyon lirası konut, 48 milyar 428 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 54 milyar 125 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 4 milyar 504 milyon lira artarak 3 trilyon 255 milyar 334 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 azalarak 2 trilyon 575 milyar 111 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 957 milyar 996 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 617 milyar 115 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

BDDK verileri açıkladı: KKM eriyor, toplam mevduat düştü

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 528 milyon lira artışla 548 milyar 558 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 398 milyar 230 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

BDDK verileri açıkladı: KKM eriyor, toplam mevduat düştü

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 87 milyar 811 milyon lira artarak 4 trilyon 807 milyar 35 milyon lira oldu. KKM bakiyesi ise geçen hafta 30 milyar 322 milyon lira azalarak 22 milyar 460 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,09'unu oluşturdu.

