Bugün Fenerbahçe’nin maçı var mı? 27 Kasım Perşembe günün maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşamın maç programı belli oldu. Binlerce taraftarın heyecanla izlediği karşılaşmalardan birisi de Fenerbahçe'nin müsabakası olacak.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?

Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan FB, evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup etmeyi başarmasının ardından deplasmanda Viktoria Plzen berabere kaldı. Ligde bu akşam ise Ferencvaros'u konuk edecek. Sarı lacivertli ekibin bu akşam Ferencvaros ile mücadelesi olacak.

BU AKŞAM FENERBAHÇE'NİN KİMİNLE MAÇI VAR?

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, bugün evinde Ferencvaros'u konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 20.45'te başlarken binlerce taraftar stadyuma akın edecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer almakta.

AVRUPA LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi — 20:45

Roma - Midtjylland | tabii Spor

Aston Villa - Young Boys | tabii Spor

Porto - Nice | tabii Spor

Fenerbahçe - Ferencvaros | TRT Spor

Feyenoord - Celtic | tabii Spor

Lille - Dinamo Zagreb | tabii Spor

Ludogorets - Celta Vigo | tabii Spor

PAOK - Brann | tabii Spor

Viktoria Plzen - Freiburg | tabii Spor

UEFA Avrupa Ligi — 23:00

Real Betis - Utrecht | tabii Spor

Bologna - Salzburg | tabii Spor

Kızılyıldız - FCSB | tabii Spor

G.A. Eagles - Stuttgart | tabii Spor

Genk - Basel | tabii Spor

Maccabi Tel Aviv - Lyon | tabii Spor

Nottingham Forest - Malmö | tabii Spor

Panathinaikos - Sturm Graz | tabii Spor

Glasgow Rangers - Braga | tabii Spor