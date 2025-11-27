Menü Kapat
Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? 27 Kasım Perşembe günün maçları

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de mücadelesine devam ediyor. Nefes kesen şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa'da da yarışta kalan Fenerbahçe'nin bugün maçı var mı merak edildi.

Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? 27 Kasım Perşembe günün maçları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
15:33
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
15:33

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'nde bu akşamın maç programı belli oldu. Binlerce taraftarın heyecanla izlediği karşılaşmalardan birisi de 'nin müsabakası olacak.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?

Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan FB, evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup etmeyi başarmasının ardından deplasmanda Viktoria Plzen berabere kaldı. Ligde bu akşam ise 'u konuk edecek. Sarı lacivertli ekibin bu akşam Ferencvaros ile mücadelesi olacak.

Bugün Fenerbahçe’nin maçı var mı? 27 Kasım Perşembe günün maçları

BU AKŞAM FENERBAHÇE'NİN KİMİNLE MAÇI VAR?

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, bugün evinde Ferencvaros'u konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 20.45'te başlarken binlerce taraftar stadyuma akın edecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer almakta.

Bugün Fenerbahçe’nin maçı var mı? 27 Kasım Perşembe günün maçları

AVRUPA LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Avrupa Ligi — 20:45

Roma - Midtjylland | tabii Spor
Aston Villa - Young Boys | tabii Spor
Porto - Nice | tabii Spor
Fenerbahçe - Ferencvaros | TRT Spor
Feyenoord - Celtic | tabii Spor
Lille - Dinamo Zagreb | tabii Spor
Ludogorets - Celta Vigo | tabii Spor
PAOK - Brann | tabii Spor
Viktoria Plzen - Freiburg | tabii Spor

Bugün Fenerbahçe’nin maçı var mı? 27 Kasım Perşembe günün maçları

UEFA Avrupa Ligi — 23:00

Real Betis - Utrecht | tabii Spor
Bologna - Salzburg | tabii Spor
Kızılyıldız - FCSB | tabii Spor
G.A. Eagles - Stuttgart | tabii Spor
Genk - Basel | tabii Spor
Maccabi Tel Aviv - Lyon | tabii Spor
Nottingham Forest - Malmö | tabii Spor
Panathinaikos - Sturm Graz | tabii Spor
Glasgow Rangers - Braga | tabii Spor

ETİKETLER
#uefa
#avrupa ligi
#ferencvaros
#Fenerbahçe
#Chobani Stadyumu
#Aktüel
