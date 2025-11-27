Bugün Fenerbahçe’nin maçı var mı? 27 Kasım Perşembe günün maçları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşamın maç programı belli oldu. Binlerce taraftarın heyecanla izlediği karşılaşmalardan birisi de Fenerbahçe'nin müsabakası olacak.
Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan FB, evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup etmeyi başarmasının ardından deplasmanda Viktoria Plzen berabere kaldı. Ligde bu akşam ise Ferencvaros'u konuk edecek. Sarı lacivertli ekibin bu akşam Ferencvaros ile mücadelesi olacak.
Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, bugün evinde Ferencvaros'u konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 20.45'te başlarken binlerce taraftar stadyuma akın edecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer almakta.
UEFA Avrupa Ligi — 20:45
Roma - Midtjylland | tabii Spor
Aston Villa - Young Boys | tabii Spor
Porto - Nice | tabii Spor
Fenerbahçe - Ferencvaros | TRT Spor
Feyenoord - Celtic | tabii Spor
Lille - Dinamo Zagreb | tabii Spor
Ludogorets - Celta Vigo | tabii Spor
PAOK - Brann | tabii Spor
Viktoria Plzen - Freiburg | tabii Spor
UEFA Avrupa Ligi — 23:00
Real Betis - Utrecht | tabii Spor
Bologna - Salzburg | tabii Spor
Kızılyıldız - FCSB | tabii Spor
G.A. Eagles - Stuttgart | tabii Spor
Genk - Basel | tabii Spor
Maccabi Tel Aviv - Lyon | tabii Spor
Nottingham Forest - Malmö | tabii Spor
Panathinaikos - Sturm Graz | tabii Spor
Glasgow Rangers - Braga | tabii Spor