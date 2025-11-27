Sahilde merak uyandıran anlar! Balıkçı yakaladı, türünü görenler telefona sarıldı

Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy sahilinde kıyıda olta atan amatör balıkçı şaşkınlığa uğradı. Amatör balıkçının oltasına köpek balığı takıldı. Diğer balıkçılar tarafından o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu tür görüntülerin sosyal medyada korkuya neden olduğunu aktaran Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, türün insanlara zararı olmayan kum köpek balığı olduğunu kaydetti.

KÖPEK BALIĞINI GÖREN BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Kumköy sahilinde geçtiğimiz günlerde kıyıdan olta atan bir amatör balıkçının oltasına yaklaşık 1,5 metre büyüklüğünde köpek balığı takıldı. Kısa sürede ağırlığı hissedilen oltayı çekmeye başlayan balıkçı, kıyıya yaklaşan balığın köpek balığı olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçının yanında bulunan bir arkadaşı, kıyıya kadar getirilen köpek balığını eliyle sahile çıkarmaya çalıştı. Ancak balığın aniden hareket etmesi üzerine müdahaleyi bırakmak zorunda kaldı. Bir süre kıyıda çırpınan köpek balığı, oltadan kurtulmayı başararak yeniden denize açılıp gözlerden kayboldu.

"İNSANLARDAN KAÇAN BİR TÜR"

Görüntülerdeki türün koruma altındaki Kum Köpek Balığı cinsi olduğunu aktaran Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçıların balığı tekrar denize salmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Köpekbalığının 30-35 kilo ağırlığında 1,5 metre boyunda olduğunu kaydeden Gökoğlu, "Köpek balıkları zaman zaman kıyıya yumurta bırakmaya gelir, ancak bu köpek balığı büyük ihtimalle avın peşinden sığ sulara kadar geldi. Tehlikeli bir tür değil. Vatandaşlarımız bu tür görüntüleri görünce korkuyorlar ama korkulacak bir şey yok. İnsanlardan kaçan bir tür" dedi.

JAWS FİLMİNE TEPKİ

1975 yılında halinde devam eden köpek balığı konulu ‘Jaws' filmi ile 1969 yılında vizyona giren Tarkan filmindeki ahtapot sahnesinin, Türk toplumunda özellikle köpek balıklarına karşı olumsuz izlenim bıraktığını kaydeden Gökoğlu, "Jaws gibi değişik filmler yapıldı. Bunlar korkutur. Çocukluğumuzda da Tarkan Filmi vardı. Orada da ahtapottan dolayı bir korku var. Aslına bunlar zavallı ve zararsız hayvanlar. Korkmaya hiç gereke yok. Zaman zaman biz ahtapotu da tutup elimize alıp yerine bırakıyorduk. Mürekkep balığı elinize alırsınız ısırır, ahtapot ısırmaz. Ama vatandaş ahtapottan korkar. Çünkü bu tür filmlerden etkileniyor. Karada insanlar birbirlerini öldürüyor, trafik kazasında ölenler oluyor, hiç kıyılarımızdaki denizlerde köpek balığının insan böyle bir şey yaşandığını hiç duydunuz mu?" ifadelerine yer verdi.