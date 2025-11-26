Menü Kapat
 Murat Makas

Artvin'den sonra Giresun'da şaşkına döndüren olay! Gizemli cisim ağlara takıldı

Artvin'den sonra Giresun'da da balıkçılar bir cisim buldu. Bulancak ilçesinde gizemli cisim denizden yarım mil açıkta ağlara takıldı.

IHA
26.11.2025
26.11.2025
Artvinli balıkçıların denizde bulduğu roket parçası sonrası ’da da balıkçılar bir cisim buldu. Giresun’un ilçesinde sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, ağlarına balık yerine takılan at ayağına benzeyen parçasına benzer cisim ile büyük şaşkınlık yaşadı. Denizden çektikleri ağların ağırlığından önce sevinen balıkçılar, ardından karşılarına çıkan ilginç cismi görünce şaşkına döndü.

DENİZDEN YARIM MİL AÇIKTA AĞLARA TAKILDI

İlçedeki balıkçı barınağına getirilen cisimle ilgili bilgi veren balıkçı Temel Işık, "Sabah saatlerinde denize açıldık. Ancak denizden balık yerine bir atın ön ayağına benzeyen bir cisim çıktı. Bunun doğal yollarla oluşmuş bir şey olduğunu düşünmüyoruz çünkü mermer benzeri sert granit bir taş üzerinde işlenmiş gibi duruyor. Kendi başına bir obje mi yoksa bir at heykelinin parçası mı bilemiyoruz. Bunu müze müdürlüğüne göstererek ne olduğunu anlayabiliriz. Denizden yaklaşık yarım mil açıkta, 15 metre derinlikte ağlarımıza takıldı" dedi.

AT AYAĞINA BENZİYOR

Bazı balıkçılar ise zaman zaman küp benzeri çeşitli cisimlerin ağlarına takıldığını ancak işe yaramaz diye tekrar denize bıraktıklarını belirterek, bu at ayağı görünümündeki parçanın dikkat çekici olması nedeniyle kıyıya getirdiklerini ifade etti.

