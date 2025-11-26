Denizde cisim paniği! Artvinliler buldu, Türk güvenlik güçleri harekete geçti

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından görülen denizde su üstünde duran tanımlanamayan bir cisim panik havası oluşturdu.

FÜZE VEYA ROKET PARÇASI

Cismin yanına yaklaştığında bir füze veya bir roket parçası olabileceğini düşünen balıkçı Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.

Sahil güvenlik ekipleri bölgeye gelerek metal cismin bulunduğu alanı ablukaya alarak incelemelerde bulunurken, cismin Rus menşeli roket motoru olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.