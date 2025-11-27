Menü Kapat
Samsung kullanıcılarına müjde: One UI 8.5 Beta için tarih verildi

Galaxy S25 serisi sahiplerinin merakla beklediği One UI 8.5 Beta programının başlayacağı tarih netleşmeye başladı. Sektördeki kaynaklar, güncelleme için aralık ayının ikinci haftasını işaret ediyor.

'un Galaxy S25 serisi için planladığı One UI 8.5 Beta programını, Galaxy S26 lansmanının ertelenmesi nedeniyle kasım ayında başlatamadığı biliniyordu. Ancak ortaya çıkan son söylentiler doğruysa, bekleyiş nihayet sona ermek üzere. SamMobile sitesinin aktardığına göre, kaynaklar Beta sürecinin 8 Aralık tarihinde başlayacağını iddia ediyor.

ONE UI 8.5 BETA SÜRECİ AŞAMALI İLERLEYECEK

Her One UI Beta programında olduğu gibi, söz konusu güncellemenin de aşamalar halinde dağıtılması bekleniyor. Paylaşılan bilgilere göre ilk aşama; ABD, İngiltere, Güney Kore ve Almanya'daki kullanıcıları kapsayacak.

Takvimler 22 Aralık'ı gösterdiğinde ise ikinci aşamanın başlaması öngörülüyor. Programın Hindistan ve Polonya'ya genişleyeceği, aynı zamanda ilk aşamadaki pazarlar için ikinci Beta güncellemesinin yayınlanacağı belirtiliyor.

Samsung kullanıcılarına müjde: One UI 8.5 Beta için tarih verildi

OCAK AYINA KADAR ÜÇ FARKLI SÜRÜM YOLDA

Teknoloji dünyasındaki sızıntılarıyla tanınan Tarun Vats'a göre Samsung, en az üç farklı One UI 8.5 Beta yapısı yayınlamayı planlıyor. Üçüncü sürümün ise ocak ayının ilk haftasında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Ancak Beta yazılım süreçlerinin doğası gereği, belirtilen tarihlerin değişme ihtimali her zaman bulunuyor.

Samsung kullanıcılarına müjde: One UI 8.5 Beta için tarih verildi

S25 ULTRA VE Z FOLD 7 YAZILIMLARI SIZDI

Geçtiğimiz ay Ultra için erken aşamadaki bir One UI 8.5 yazılımı internete düşmüştü. Daha yakın zamanda ise halka açık Beta sürümü olması muhtemel yeni bir yapı daha ortaya çıktı.

Öte tarafta en az iki farklı Galaxy Z Fold 7 One UI 8.5 yazılımı da sızdırılmıştı. Fakat hangi cihazların kesin olarak Beta programına dahil edileceği henüz netlik kazanmış değil.

İşaret edilen tarih yaklaştıkça, Güney Koreli teknoloji devinin dağıtım planları hakkında daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor. One UI 8.5 arayüzü, görsel iyileştirmelerin yanı sıra yapay zeka destekli yeni özelliklerle birlikte gelecek.

