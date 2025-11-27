Çorum'da cip ve kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Kategoriler
Çorum'un Sungurlu ilçesinde cip ile kamyonun çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu ilçesi Çorum-Ankara kara yolu Kemallı köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Ö.D. idaresindeki kamyon ile Kaya B. yönetimindeki cip kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hediye B., Hatice B., Gülcan B., Armağan B. ve Elifnur C. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.