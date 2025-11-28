Endonezya felaketi yaşıyor! Sel ve toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor

Endonezya'da son zamanlarda meydana gelen sel ve toprak kayması felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansından, çarşamba gününden bu yana Sumatra'da şiddetli bir şekilde devam eden muson yağmurları nedeniyle 79 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kayıp 100'e yakın kişi içinse arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE KAYIP VAR

Endonezya Afet Yönetim Ajansı ise binlerce ev ve binanın yağışlar nedeniyle sular altında kaldığını ve binlerce ailenin yerinden olduğunu kaydetti.

Batı Sumatra'nın çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel ve heyelanların ardından, çocuklar da dahil olmak üzere en az 25 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi hala aranıyor. Tanah Datar'daki, Batipuh köyünde meydana gelen ani sel felaketinin ardından, evler, cami ve yol erişimini tahrip ve yıkıma uğradı.

