Zayıflama iğnesi kullananlar dikkat! Kilo vereyim derken kanser olabilirsiniz!

Son zamanlarda büyük ilgi gören zayıflama iğneleri, her ne kadar etkili olsa da doktor kontrolü dışındaki kullanımı tiroit kanseri, pankreas iltihabı, safra kesesinde taş oluşumu gibi ciddi yan etkilere neden olabiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Metin Yüksel Kerimoğlu, özellikle internette satılan sahte zayıflama iğnelerine karşı vatandaşı uyarıyor.

Kullanımı tartışma konusu olan zayıflama iğneleri, zayıflama tedavisinde başarı sağladığı gibi bilinçsiz kullanımda birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. İstanbul Beykent Üniversite Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Metin Yüksel Kerimoğlu, zayıflama iğnesi tedavisiyle ilgili bilgi verirken vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu.





'TOKLUK HORMONUNU TAKLİT EDİYOR'

Dr. Öğr. Üyesi Metin Yüksel Kerimoğlu, "Zayıflama iğneleri şu anda çok revaçta, halk arasında sıklıkla kullanılıyor. Bu iğneler farklı maddelerden oluşuyor ama genel çalışma prensipleri şu şekilde:

Tokluk hormonunu taklit ederek işlev gösteren maddeler içeriyor. Bu şekilde hastalarda tokluk sağlayıp az yemek yemelerini ve böylece kilo vermelerini sağlıyor. Zayıflama çayları gibi masumane şeyler değil, ciddi yan etkileri olabiliyor. Muhakkak doktor kontrolünde kullanılması gerekli. Hastaların kendi başlarına, kendi tercihleriyle kullanabilecekleri ürünler değil" dedi.



SONRASINDA YİNE KİLO ALMA İHTİMALİ VAR

Zayıflama iğnelerine, diyet, spor ve düzenli yaşamın yetersiz kaldığı durumlarda başvurulduğunu belirten Kerimoğlu, "Kullanım sonrasında tekrar kilo alım da söz konusu olabiliyor. Neticede bunlar bir ilaç, kullanıldıkları süre boyunca etkili ama bırakıldıktan sonra tekrar kilo alınma ihtimali var. Bu yüzden muhakkak hastaların yaşam tarzlarını değiştirerek devam ettirmeleri en önemli şey" diye konuştu.





'OBEZ HASTALARDA YETERSİZ KALIYOR'

Ailesinde tiroit kanseri ya da kalp rahatsızlığı olan hastalarda bu ilaçların kullanımının kısıtlı olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Metin Yüksel Kerimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilaçlar aşırı obez hastalarda pek fayda sağlayamayabiliyor, yetersiz kalabiliyor. Bu hastalarda mide küçültme ameliyatı daha uygun olabiliyor. Daha düşük kilodaki hastalar için etkili olabiliyor ama etkisi sınırlı süreyle kısıtlı ve kalıcı bir etki değil. Muhakkak iğne kullanımı sona erdikten sonra hastaların yaşam tarzlarını değiştirmiş olmaları gerekiyor."



UZUN DÖNEMDE HASARA NEDEN OLUYOR

Doktor tavsiyesi dışındaki kullanımının yan etkilerine değinen Kerimoğlu, "Kontrolsüz kullanımında ciddi mide ağrılarına, bulantılara, kusmalara, kalp hastalığı olan bazı hastalarda tansiyon yükselmesine sebep olabiliyor. Daha uzun dönemde tiroit kanseri, pankreas iltihaplanması, safra kesesinde taş oluşumu gibi yan etkileri var. O yüzden bu etkilerden kaçınmak için mutlaka bir doktor kontrolünde, dozu ayarlanarak kullanılması gereken ilaçlar" dedi.

El altından ya da internetten temin edilen zayıflama iğneleriyle ilgili uyarıda bulunan Dr. Kerimoğlu, bu iğnelerin sahte olabileceğini belirterek doktor reçetesi dışında kullanılmaması gerektiğini hatırlattı.

KALICI BİR ÇÖZÜM DEĞİL

"Zayıflama iğneleri sihirli bir değnek değil. Tek dokunuşla tüm her şeyi çözüyor da değil" diyen Dr. Öğr. Üyesi Metin Yüksel Kerimoğlu, "İş eninde sonunda hastanın yaşam tarzına geliyor. İğne kullanımından sonra zayıflamayı etkileyen yaşam tarzı, beslenme düzeni, uyku düzeni gibi birçok faktör var. İğneler kalıcı bir sonuç sağlamıyor. Ömür boyu zayıflama iğneleri kullanılamayacağına göre hastanın önce bunu bilmesi gerekir" diyerek sözlerini noktaladı.

