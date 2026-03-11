Menü Kapat
İran'la başı dertte olan Trump'ı çileden çıkaracak Jeffrey Epstein heykeli: Titanik'in meşhur sahnesiyle

Mart 11, 2026 10:48
1
Washington- Epstein-Trump heykeli

ABD'nin başkenti Washington'da bir parka yapılan heykel Başkan Donald Trump'ı küplere bindirecek cinsten. Pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile Trump'ın Titanik filminin meşhur sahnesini hatırlatan bir heykel konuldu. 

2
Trump-Epstein heykeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda başı İran savaşı ile dertteyken bir de suçlandığı Jeffrey Epstein davasıyla ilgili eleştiriler sürüyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde 'Trump temizliği' yapıldığı iddiaları sürerken Washington'da bir parka konulan heykel ABD başkanını çileden çıkaracak.

 

3
Beyaz Saray

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile bir dönem yakınlığı olduğu bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Titanik filminin meşhur sahnesini canlandıran bir heykel yerleştirildi.

 

4
Trump-Epstein heykeli

Anonim sanatçı kolektifi Secret Handshake'in 'Dünyanın Kralı' ismi verilen heykelde, Trump ve Epstein Titanik'in ucunda duruyor. Epstein ellerini iki yana açarken, Trump da onu tutuyor.

 

5
Trump-Epstein heykeli

Heykelin yanına yerleştirilen flamalar, Trump ve Epstein arasındaki bağa ayna tutuyor.

 

6
Jeffrey Epstein- Donald Trump

Flamaların üzerinde, "Amerika'yı yeniden güvenli yap" yazısı bulunuyor.

 

7
Trump-Epstein heykeli

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

 

8
Trump-Epstein heykeli

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

 

9
Trump-Epstein heykeli

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

