Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yeni Renault Clio yolda: Tanıtım için tarih belli oldu

Altıncı nesil Renault Clio, Eylül ayında Münih'te sahneye çıkıyor. Model, büyüyen boyutları, modern tasarımı ve hibrit motor seçenekleriyle geliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni Renault Clio yolda: Tanıtım için tarih belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 14:04

Renault, kompakt sınıfın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Clio’nun altıncı neslini Eylül ayında tanıtacağını resmen açıkladı. Dünya prömiyeri 8 Eylül’de Münih Fuarı’nda yapılacak olan yeni Clio, tasarımından motor seçeneklerine kadar birçok yenilikle sahneye çıkacak.

DAHA BÜYÜK, DAHA MODERN

Fransız üretici, aracın dış tasarımında Embleme konseptinden ilham alan daha modern bir çizgi vaat ediyor. Boyutları büyüyen Clio, iç mekânda da daha geniş ve konforlu bir alan sunacak. Kokpitte dijital ekranlar ve Android tabanlı yeni multimedya sistemi standart hâle gelirken, bazı tasarım öğeleri elektrikli 5’ten alınacak.

Yeni Renault Clio yolda: Tanıtım için tarih belli oldu

TAM ELEKTRİKLİ YOK, GÜÇLÜ HİBRİT VAR

Renault elektrikli modellere yatırımını sürdürse de, Clio’nun tamamen elektrikli bir versiyonu olmayacak. Bunun yerine hibrit motor seçenekleri öne çıkacak. En dikkat çekici yenilik ise, mevcut 145 beygirlik 1.6 litrelik hibrit ünitenin yerini 160 beygir gücündeki 1.8 TCe motorun alacak olması. Ayrıca vites kontrolü direksiyonun sağ tarafına taşınarak farklı bir sürüş deneyimi sunulacak.

YIL BİTMEDEN YOLLARDA

Yeni Renault Clio’nun tanıtımıyla birlikte satışlara da hemen başlanacak. İlk araçların yıl sonuna kadar Avrupa’daki bayilerde yerini alması planlanıyor. Böylece Clio, 2026’ya girmeden önce Avrupa yollarında olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En çok satılan ikinci el modeller belli oldu: Renault, Volkswagen ve Fiat: İşte 2025’in pazar liderleri
Tesla Model Y L eleştirilerin hedefinde: SUV genişledi ama konfor daraldı
ETİKETLER
#Otomobil
#renault
#elektrikli araçlar
#Hibrit Otomobil
#Hibrit Araçlar
#Clio
#Yeni Clio
#Otomobil Fuarı
#Münih Otomobil Fuarı
#Clio
#Yeni Clio
#Elektrikli Motor
#Münih Otomobil Fuarı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.