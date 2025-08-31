Yeni Renault Clio yolda: Tanıtım için tarih belli oldu

Renault, kompakt sınıfın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Clio’nun altıncı neslini Eylül ayında tanıtacağını resmen açıkladı. Dünya prömiyeri 8 Eylül’de Münih Otomobil Fuarı’nda yapılacak olan yeni Clio, tasarımından motor seçeneklerine kadar birçok yenilikle sahneye çıkacak.

DAHA BÜYÜK, DAHA MODERN

Fransız üretici, aracın dış tasarımında Embleme konseptinden ilham alan daha modern bir çizgi vaat ediyor. Boyutları büyüyen Clio, iç mekânda da daha geniş ve konforlu bir alan sunacak. Kokpitte dijital ekranlar ve Android tabanlı yeni multimedya sistemi standart hâle gelirken, bazı tasarım öğeleri elektrikli Renault 5’ten alınacak.

TAM ELEKTRİKLİ YOK, GÜÇLÜ HİBRİT VAR

Renault elektrikli modellere yatırımını sürdürse de, Clio’nun tamamen elektrikli bir versiyonu olmayacak. Bunun yerine hibrit motor seçenekleri öne çıkacak. En dikkat çekici yenilik ise, mevcut 145 beygirlik 1.6 litrelik hibrit ünitenin yerini 160 beygir gücündeki 1.8 TCe motorun alacak olması. Ayrıca vites kontrolü direksiyonun sağ tarafına taşınarak farklı bir sürüş deneyimi sunulacak.

YIL BİTMEDEN YOLLARDA

Yeni Renault Clio’nun tanıtımıyla birlikte satışlara da hemen başlanacak. İlk araçların yıl sonuna kadar Avrupa’daki bayilerde yerini alması planlanıyor. Böylece Clio, 2026’ya girmeden önce Avrupa yollarında olacak.