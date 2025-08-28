Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla Model Y L eleştirilerin hedefinde: SUV genişledi ama konfor daraldı

Tesla, Çin'de uzatılmış gövdeli altı koltuklu SUV modeli Model Y L'yi tanıttı. Ancak özellikle üçüncü sıra koltuklar, dar alanı ve rahatsız edici oturma pozisyonu nedeniyle bazı blogcuların eleştirilerine hedef oldu.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 17:42

Tesla, 'de altı koltuklu modeli Model Y L'yi piyasaya sürdü. İç mekanı, özellikle de dar üç sıra koltuklu alanı, bazı medya kuruluşlarının dikkatini çekti. Çinli bir elektrikli araç medyası, üçüncü sıra koltukların deneyimini "berbat" olarak nitelendirdi.

Car News China'nın haberine göre, Model Y L'nin Model Y'den en büyük farkı, uzatılmış gövdesi ve genişletilmiş dingil mesafesi oluyor. Araç bu sayede altı koltuklu bir konfigürasyon sunuyor. Değişikliklere rağmen kendine özgü coupe SUV siluetini ise koruyabiliyor.

Tesla Model Y L eleştirilerin hedefinde: SUV genişledi ama konfor daraldı

TESLA'NIN VİDEOSU ALAY KONUSU OLDU

'nın Çin'deki hükümet ilişkileri, halkla ilişkiler, pazarlama ve markalaşmadan sorumlu Küresel Başkan Yardımcısı Grace Tao, Model Y L'nin genişliğini göstermek amacıyla bir video paylaştı. Aracın "makul alan düzeni sayesinde tüm ailenin rahatça seyahat edebildiğini" övdü.

Tanıtım videosunda, boyları 1,8 metreden uzun ve ağırlıkları 75 ile 95 kilogram arasında değişen altı yetişkin, biraz manevra yaptıktan sonra Model Y L'ye rahatlıkla sığabildiklerini gösterdi.

https://www.youtube.com/watch?v=fcbCU0m_P_Q

Ancak video, bazı otomotiv blogcularının alay konusu oldu. Yaklaşık 700 bin takipçisi olan Navis-Slow Review, 1,8 metre boyundaki insanlarla üç sırayı göstermeye ısrar etmek biraz soyut" diyerek ayrıntılı bir yayınladı. Blog yazarı, koltukların öne itildiğini ve yolcuların dizlerinin ön panele veya direksiyona çarpması arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Ayrıca yolcuların uylukları tamamen havada asılı olarak gösterildiği ve bu sebeple, bir süre sonra kuyruk kemiği ağrısına neden olabilecek bir pozisyonda durmalarına yol açtığına dikkati çeken Navis-Slow Review, üçüncü sıradakilerin başlarının rahatsız edici bir şekilde bagaj kapağına yakın veya hatta ona değecek kadar yakın durduğunu belirtti.

