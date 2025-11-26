Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'dan Avrupa'ya uyarı: Yeni Rus füzeleri İspanya'ya sadece 5 dakikada ulaşabilir!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya tehdidine karşı uyarılarda bulundu. Yeni Rus füzelerinin İspanya'ya ulaşmasının sadece 5 dakika süreceğini söyleyen Rutte, tehlikenin sadece kıtanın doğu kanadı ile sınırlı olmadığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'dan Avrupa'ya uyarı: Yeni Rus füzeleri İspanya'ya sadece 5 dakikada ulaşabilir!
Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Redaksiyon Ağı (RND) haber portalına yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Rutte, - savaşının sona erdirilmesine dönük çabalar ve artan Rusya kaynaklı tehditlere ilişkin açıklamalarıyla Avrupa'ya mesajı verdi, uyarıda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'dan Avrupa'ya uyarı: Yeni Rus füzeleri İspanya'ya sadece 5 dakikada ulaşabilir!

''YENİ RUS FÜZELERİ İSPANYA'YA 5 DAKİKADA ULAŞABİLİR''

Avrupa’nın karşı karşıya olduğu Rusya kaynaklı tehditlerin sadece kıtanın doğu kanadı ile sınırlı olmadığını söyleyen Mark Rutte, "Vilnius ile Valencia arasındaki farkı biliyor musunuz? Beş dakika. En yeni Rus füzelerinin İspanya'ya ulaşması bu kadar sürecek. Bu füzeler ses hızının beş katı hızla ilerliyor. Konvansiyonel önleme füzeleriyle onları vuramazsınız. Yani sadece doğu kanadındaki Litvanya'nın endişelenmesi gerektiğini, diğer ülkelerin güvende olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Hepimiz doğu kanadındayız" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'dan Avrupa'ya uyarı: Yeni Rus füzeleri İspanya'ya sadece 5 dakikada ulaşabilir!

''BARIŞ OLSA DA RUSYA BİR TEHDİT''

Rutte, ABD’nin Rusya - Ukrayna savaşının sona erdirilmesine dönük planına ilişkin olarak ise "Bir planı üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra Rusya'nın artık bir tehdit oluşturmadığı yanılgısına düşmemek gerekir. Bir barış planı olsa bile, Rusya, Avrupa için uzun süreli bir tehdit olmaya devam ediyor. Eğer bir Rus başkanı, tarihi yeniden yazması gerektiği gibi yanlış bir inanç uğruna bir milyon vatandaşını feda etmeye hazırsa, o zaman Rusya'dan gelebilecek her türlü tehdide hazırlıklı olmalıyız" uyarısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'dan Avrupa'ya uyarı: Yeni Rus füzeleri İspanya'ya sadece 5 dakikada ulaşabilir!

''CENEVRE'DEKİ GÖRÜŞMELER GERÇEK BİR BAŞARI''

NATO üyelerinin savunmaya çok daha fazla yatırım yapmasının nedeninin de Rusya’nın uzun bir süre daha kalıcı bir tehdit olmaya devam etmesinden kaynaklandığını belirten Rutte, "Barışa giden yolda hedefimize ulaşmaktan hala çok uzağız. Bu barış planı, Ukrayna ve ABD arasındaki görüşmelerin temelini oluşturuyor. Bazı güçlü unsurlar içeriyor, ancak daha fazla çalışma ve müzakere gerektirecek bazı zorlu unsurlar da var. Cenevre'deki görüşmeleri gerçek bir başarı. Umarım barış yakında geri döner" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'dan Avrupa'ya uyarı: Yeni Rus füzeleri İspanya'ya sadece 5 dakikada ulaşabilir!

UKRAYNA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'nın İttifaka üyeliği konusunda Moskova'nın vetosunu kabul etmeyeceğini açıkladı. Rutte, "Rusya'nın kimin NATO üyesi olacağı konusunda söz hakkı ve veto hakkı yok. Ancak, NATO içinde yeni bir üyenin kabulünün oy birliği gerektirdiğini ve şu anda birçok müttefik buna karşı çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'dan Avrupa'ya uyarı: Yeni Rus füzeleri İspanya'ya sadece 5 dakikada ulaşabilir!

''GÜÇLÜ GÜVENLİK GARANTİLERİ OLUŞTURMALIYIZ''

Mark Rutte, "Barış planına bakıp Putin'in bir daha Ukrayna'ya saldırmamasını sağlamak istiyorsak, NATO üyeliği bir seçenek değilse, en azından Rusya'nın Ukrayna'ya tekrar saldırmasını engelleyecek kadar güçlü garantileri oluşturmalıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri bunun için de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin uzun vadede güçlü kalmasının, Gönüllüler Koalisyonu’nun katkısının ve ABD’nin güvenlik garantilerine nasıl katkıda bulunacağının önemli olduğunu belirtti.

