Gram altın için rekor tahmin! Tuna Kaya altın, dolar, Euro, Bitcoin için çok çarpıcı rakamlar verdi

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Döviz kuru üzerinden ticaret yapan yatırımcılar ve sert düşüşle gündemden inmeyen Bitcoin seyri merak ediliyor. Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un piyasa hakkında sorularını cevapladı. Kaya, 2025 yılı bitmeden altın, dolar, Euro ve Bitcoin özelinde en düşük ve en yüksek rakam beklentilerini de açıkladı. İşte detaylar...

Güncel fiyatlarının seyri, Euro, dolar kurlarının yılı nasıl bitireceği ve kripto para piyasasının lokomotifi 'in gidişatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Tuna Kaya, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a altın, ve Bitcoin özelinde 2025 yılının nasıl kapanacağına ilişkin değerlendirmede bulundu.

FED’DEN 25 BAZ PUAN İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Amerikan Merkez Bankası 'in faiz indirim kararı hakkında beklentisi sorulan Kaya, Fed’in Aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediğini belirtti. Küresel faizlerin düşmesinin Türk lirasına etkisi konusunda değerlendirmesi konusunda ise faiz kararının dolar endeksini zayıflatacağını, bunun da Türk lirasını destekleyici bir etki oluşturabileceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Kaya, "Orta ve uzun vadede altın fiyatlarında yükseliş devam eder. Diğer husus Ukrayna Rusya Savaşı yönünde atılacak barış adımları altın fiyatlarında bir miktar geri çekilmeye neden olabilir. Özellikle altın ons bazında 3800 $ seviyesi altına düşerse alım için fırsat oluşur" dedi.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Kaya, dolar/TL’de ani sıçramalar beklemediğini belirterek, "Doların aylık ortalama yüzde 2 artış göstermesini bekliyorum" dedi. Uzman isim, artış hızının mevduat faizlerinin altında tutulacağını, aksi durumda carry trade girişlerinin tersine dönebileceğini söyledi. Türkiye'nin döviz ihtiyacı nedeniyle bu politikanın korunacağını vurguladı.

BITCOIN ÇAKILDI, ŞİMDİ NE OLACAK?

Bitcoin’in tepe noktasından bu yana %30’dan fazla geri çekildiğini, ancak 80.000 dolar desteğini koruduğunu belirten Kaya, 90.000 doların yeniden aşılması halinde yükselişin devam edebileceğini, 78.000–80.000 bandının kaybında ise 70.000 dolara kadar geri çekilmenin mümkün olduğunu söyledi.

Kaya, küresel ölçekte parasal genişleme döneminin etkisiyle Bitcoin’in yıl sonuna kadar ve 2026 ortalarına dek yükseliş eğiliminde olmasını beklediğini belirtti.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK BEKLENTİLER

2025 yıl sonu için gram altın, döviz kurları ve Bitcoin’de beklenen bant aralıklarını sorduğumuz Kaya, "Gram altın bazında yıl sonuna kadar en düşük 5.100 TL, en yüksek 6.200 TL seviyelerini bekliyorum" dedi. Altının özellikle orta ve uzun vadede yükseliş eğilimini koruyacağı düşünülüyor.

Dolar/TL kuru için 43,50 – 44,50 aralığı yıl sonunda beklenen bant olarak belirten Kaya aylık ortalama yüzde 2 civarında kontrollü bir artış beklediğini ifade etti.

Kaya, Euro/TL tarafında ise 49,75 – 50,50 bandının yıl sonu beklentisi olarak dikkat çektiğini söyledi.

Kripto para piyasasının lokomotifi Bitcoin’de ise volatilitenin yüksek seyrettiğini, ancak küresel parasal genişleme sürecinin etkisiyle durumun değişebileceğini belirten Kaya, Bitcoin için 74.000 – 135.000 dolar aralığı 2025 yıl sonu tahmin bandı olarak açıkladı.

Yıl sonuna doğru yönün yeniden yukarı çevrilebileceği beklenen Bitcoin için 74.000 – 135.000 dolar aralığı 2025 yıl sonu tahmin bandı olarak ortaya konuyor.

YATIRIMCILARIN EN SIK YAPTIĞI HATA NE?

Tuna Kaya’ya göre piyasalarda sert dalgalanmalarda yapılan en büyük hata paniklemek. Sert düşüşlerde panik satış, sert yükselişlerde ise FOMO ile alım yapmanın yatırımcının en çok zarar ettiği davranışlar olduğunu belirtti. Kaya, “Fırtına dinmeden işlem yapılmaz. Kaosta alınan her karar zaman, enerji ve para kaybıdır” diyerek yatırımcıların sakin kalması gerektiğini vurguladı.

