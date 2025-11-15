Menü Kapat
Benim Sayfam
TGRT Haber
13°
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bitcoin için kırmızı alarm! Ekonomist Tuna Kaya en tehlikeli rakamı açıkladı

Kripto piyasasının baş tacı Bitcoin, Fed’in belirsiz para politikası ve yatırımcıların küresel riskten uzaklaşması nedeniyle 94.637 dolara gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un kripto para piyasasına yönelik sorularını cevapladı ve yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.

Bengü Sarıkuş
15.11.2025
15.11.2025
10:31

piyasasının amiral gemisi 'in fiyatı, ABD Merkez Bankasının () para politikasındaki belirsizliklerin etkisiyle 94,637 dolara inerek mayıstan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,3'ten fazla düşerek son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcıların endişeyle takip ettiği kripto para birimi Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 4'ten fazla oldu.

Bitcoin için kırmızı alarm! Ekonomist Tuna Kaya en tehlikeli rakamı açıkladı

Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Editörü Bengü Sarıkuş'un kripto para piyasasına yönelik sorularını cevapladı ve yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.

Bitcoin için kırmızı alarm! Ekonomist Tuna Kaya en tehlikeli rakamı açıkladı

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin'in düşme nedenine ilişkin değerlendirmede bulunan Kaya, "Bitcoin, zirve seviyesi olan 126.272 dolardan %22 gerileyerek 95.000 dolar seviyesine indi. Piyasa değeri 2 trilyon doların altına geriledi Bu düşüşün nedenleri:

Bitcoin için kırmızı alarm! Ekonomist Tuna Kaya en tehlikeli rakamı açıkladı

*Amerika'da Hükümet uzun süre kapalı kaldığı için veriler açıklanamadı. Bu da Fed'in faiz indirim beklentilerini sınırlandırdı.

*Trump'ın gümrük vergisi ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler,

*BTC ETF'lerdeki zayıf girişler, küresel piyasalarda riskten kaçınma hareketlerini artırdı. Bundan elbette en çok kripto piyasası etkilendi" dedi.

Bitcoin için kırmızı alarm! Ekonomist Tuna Kaya en tehlikeli rakamı açıkladı

BITCOIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Bitcoin'in seyrine ilişkin net bir seviye vermenin zor olduğunu hatırlatan Kaya, "Çünkü kripto piyasasında öngörü zayıf. Teknik olarak 92.000-84.000 dolar bandı aralığı önemli destek seviyeleri. 80.000 dolar altına düşüş ihtimali çok zayıf" diyerek yatrımcılar için kritik seviyeyi vurguladı.

Bitcoin için kırmızı alarm! Ekonomist Tuna Kaya en tehlikeli rakamı açıkladı

BU RAKAMIN ALTI ÇOK KRİTİK

Bitcoin'deki bu ani düşüşü bir fırsatı olarak değerlendirme ihtimali hakkında görüş bildiren Kaya, "Kişinin risk algısına göre değişir. Ancak kademeli olarak(4 kademe) 84.000 dolara kadar parçalı alım yapılabilir. 80.000 doların kaybedilmesi iyi olmaz. Bu seviye stoplos- zarar kes- olarak kullanılabilir" diyerek kritik bilgiler paylaştı.

Sıkça Sorulan Sorular

STOPLOSS- ZARAR KES NEDİR?
Bir yatırımın fiyatı düşmeye başladığında daha fazla zarar etmemek için önceden belirlediğin fiyattan otomatik satış yapılmasına stop-loss / zarar kes denir.

Önümüzdeki yıl için ve 2025 yıl sonu için tahminlerini paylaşan Kaya, "2025 yıl sonu tahminim: 130.000-150.000 dolar bandı. 2026 yılı için 170.000- 210.000 dolar bandı" diyerek yatırımcıların merakla beklediği en düşük ve en yüksek seviye tahminlerini açıkladı.

Bitcoin için kırmızı alarm! Ekonomist Tuna Kaya en tehlikeli rakamı açıkladı

ELİNDE ALTCOIN OLANLAR DİKKAT!

yatırımının dönemsel olarak mantıklı olabileceğini belirten Kaya, "Özellikle zirve seviyesinden yüzde 90 üzerinde düştükten sonra alım yapılabilir" diyerek kritik noktanın altını çizdi.

#Ekonomi
#Kripto Para
#fed
#yatırım
#bitcoin
#altcoin
#Tuna Kaya
#Ekonomi
