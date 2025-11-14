Menü Kapat
14°
Altın almak yanlış karar! İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

Kasım 14, 2025 13:05
1
Finans Analisti İslam Memiş

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden piyasalar hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Bu seviyelerden altın almak yanlış bir karar olur" diyerek yatırımcılar için önümüzdeki haftayı işaret etti. İşte detaylar...
 

2
altın ve gümüş

Özellikle bugün altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler olduğunu belirten Memiş, küresel piyasalarda belirsizlikler var ve sosyal medyada birçok haber akışları ve bilgi kirliliği olmaya devam ettiğini söyledi.
 

3
borsa

BORSA İÇİN 11 BİN PUAN ÜZERİ BEKLENİYOR

Borsa hakkında değerlendirme yapan Memiş, "Geçen haftalarda zaten Hazine ve Maliye Bakanlığı, beraberinde SPK başkanı, borsayla alakalı manipülasyon yapıldığı iddiasıyla veya lisansların iptaliyle alakalı açıklamalar yapmıştı. Umarım borsa tarafındaki yatırımcılar bir an önce zararlarını çıkarır. Borsa tarafında, endeks tarafında bir rahatlama gelir. Yine 11.000 puan seviyesinin üzerinde beklentimiz devam ediyor" dedi.
 

4
Dolar kuru

Dolar kurunun 42,25 kuruş seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, "Ekim ayında 42 lira seviyesine yerleşen bir dolar kuru vardı karşımızda. 42,50, 42,70, 42,80 rakamlarını yine Kasım ayı içerisinde beklemeye devam ediyoruz. Yıl sonu beklentimiz 43-45 lira aralığı. Bu beklentimizi hâlen korumaya devam ediyoruz" diyereke döviz yatırımcısına seslendi.

 

5
ALTIN NEREYE GİDİYOR?

ALTIN NEREYE GİDİYOR?

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatının 4.238 dolar seviyesinde ve yüzde 1 yükselişte olduğunu vurgulayan Memiş, "Bu hafta bir yükseliş olacak. 4.150 dolar, 4.180 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Ama dikkat edin dalgalanmaya. Tekrar buradan kar satışıyla karşı karşıya kalabilirsiniz" diyerek tüm yatırımcıları uyardı.

 

6
ons altıN

Özellikle kısa vadeli yatırımcıların çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Memiş, "Bir yükseliş bu hafta göreceğiz ama tekrar bir satış göreceğiz uyarım vardı. Beklentimin biraz daha üzerinde olan bir ons altın var. Yaklaşık 50 dolar biraz daha yükseldi ons altın" dedi.
 

7
dalgalanacak bir manipülasyon

10 Aralık tarihinde Amerika Merkez Bankası Fed’in faiz kararı olduğunu hatırlatan Memiş, "Fed 25 baz puanlık faiz indirebilir mi fiyatlaması içerisinde. Ancak ben tekrar geriye dönüş beklentim devam ettiği için bu seviyelerden altın almanın, altın maliyeti yapmanın çok sağlıksız ve yanlış bir karar olduğunu tekrar düşünüyorum. Geniş bant aralığında dalgalanacak bir manipülasyon fiyatlaması var. Nedensiz bir şekilde agresif dalgalanmalar var. Geçen hafta malum 4.000 dolar seviyesindeydi, bir hafta sonra 4.230 dolar seviyesinde" dedi.
 

8
ALTIN ALMAK YANLIŞ BİR KARAR

ALTIN ALMAK YANLIŞ BİR KARAR

"Bu sert hareketlerde en çok büyük yatırımcılar kazanç sağlıyor. Küçük yatırımcılar kısa vadeli pozisyon açanlar zarar etmeye devam ediyor. 3.800-4.200 dolar aralığındaki beklentim geçerliğini koruduğu için bu bant aralığındaki dalgalanmalar yine geçerliliğini korumakta. Ons altın tarafında önümüzdeki haftalarda düşüş beklentim devam ediyor" diyen Memiş bu yüzden bu seviyelerden altın almanın yanlış bir karar olacağının altını çizdi.
 

9
GRAM ALTIN TARAFINDA 5.650 TL DESTEK SEVİYESİ

GRAM ALTIN TARAFINDA 5.650 TL DESTEK SEVİYESİ

Memiş, "Orta ve uzun vadeye baktığımızda 2026 yılı için ons altın 4.800-4.880 dolar seviyelerini görebilir. Gram altın fiyatı 5.954 TL seviyesinde. Ons altındaki yükselişler gram altını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce gram altın 5.500 TL seviyesindeydi, şu anda 5.955 TL seviyesinde dalgalanmaya devam ediyor. Gram altın tarafında 5.650 TL destek seviyesi geçerliliğini korumakta" dedi.
 

10
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI BEKLEYİN

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI BEKLEYİN

Altın almak için uygun zamanı merak eden yatırımcılara cevap veren Memiş, "Bu seviyelerden gram altın almak uygun değil. Önümüzdeki haftayı beklerdim. Altın almak için bu hafta uygun değil. Bir hafta düşüş, bir hafta yükseliş göreceğiz. Yıl sonuna kadar bu manipülasyon fiyatlaması devam edecek. Önümüzdeki hafta alınabilir bir seviyede olacağını düşünüyorum ama bu hafta pas geçmek daha mantıklı" diyerek tüm yatırımcılar için kritik uyarıda bulundu.
 

11
gram altın

Gümüş ve altın arasındaki farkı da vurgulayan Memiş, "10.000 TL yatıran bir kişi gram altınla 19.349 TL kazanırken, gram gümüşle 22.372 TL kazanıyor. 2025 şampiyonu gümüş oldu ve 2026 yılında da şampiyon olmasını bekliyorum. Gümüş yatırımcıları düşüşleri ve kar satışlarını değerlendirebilir" dedi.

 

12

