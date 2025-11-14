Altın almak yanlış karar! İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI BEKLEYİN

Altın almak için uygun zamanı merak eden yatırımcılara cevap veren Memiş, "Bu seviyelerden gram altın almak uygun değil. Önümüzdeki haftayı beklerdim. Altın almak için bu hafta uygun değil. Bir hafta düşüş, bir hafta yükseliş göreceğiz. Yıl sonuna kadar bu manipülasyon fiyatlaması devam edecek. Önümüzdeki hafta alınabilir bir seviyede olacağını düşünüyorum ama bu hafta pas geçmek daha mantıklı" diyerek tüm yatırımcılar için kritik uyarıda bulundu.

