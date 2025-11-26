Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Antalya’nın yeni yaşam merkezi Luviya’da lansmana özel büyük fırsat!

Antalya’nın yaşam, alışveriş, iş ve eğlence dinamiklerini tek bir noktada buluşturan Luviya, lansman dönemine özel avantajlı fırsatlarla satışa sunuldu. RGüzel Group tarafından hayata geçirilen proje, kente yalnızca yeni bir yaşam kültürü kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda Antalya’nın modern şehir siluetine yön verecek bir prestij merkezi olarak öne çıkıyor.

Antalya’nın yeni yaşam merkezi Luviya’da lansmana özel büyük fırsat!
26.11.2025
26.11.2025
, markalı rezidans, 5 yıldızlı , ofis bloğu ve seçkin marka karmasına sahip alışveriş merkezinden oluşan kapsamlı yapısıyla Luviya, bölgenin yaşam standardını yeniden tanımlıyor. Projede lansmana özel olarak %10 peşinat ve 60 ay vade kolaylığı sunulurken, bu ödeme planına ek alternatif çözümler de alıcılara esneklik sağlıyor. geliştirme, turizm, iklimlendirme ve enerji sektörlerinde 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren RGüzel Group, Luviya ile ’nın en dikkat çekici projelerinden birini hayata geçiriyor.

Antalya’nın yeni yaşam merkezi Luviya’da lansmana özel büyük fırsat!

LANSMAN FİYATLARI VE KİŞİYE ÖZEL ÖDEME PLANLARI

Toplam 65 bin metrekare arazi üzerinde konumlanan Luviya’da 730 konut, 104 markalı residence daire, 1 ofis bloğu, 300 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel ve 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip, 175 mağaza ve 30 gastronomi-eğlence alanı bulunuyor. Geniş ve ferah yaşam alanları sunan daireler, lansmana özel olarak 11 milyon TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Lansman dönemine özel sunulan ödeme planı kapsamında %10 peşinatla 60 aya varan vadeli ödeme imkanları yer alırken, kişiye özel ödeme seçenekleri de sunuluyor.

Luviya’da 1+1’den 5+1’e kadar geniş bir daire seçkisi bulunurken, bahçe katı ve teraslı dairelerin yanı sıra büyük ailelere yönelik geniş metrekareli seçenekler de mevcut. Projede temel aşamasında zemin ankrajlı ve fore kazık uygulamaları tamamlandı; iki konut bloğunda kaba inşaat çalışmalarına geçildi. Teslimlerin 2028 yılında yapılması planlanıyor.

Antalya’nın yeni yaşam merkezi Luviya’da lansmana özel büyük fırsat!

ASPENDOS BULVARI’NI ŞEHRİN YENİ BULUŞMA NOKTASINA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Luviya, şehir merkezi ile havalimanını birbirine bağlayan Aspendos Bulvarı üzerinde yükseliyor ve lokasyonuyla güçlü bir erişilebilirlik avantajı sunuyor. Antalya’nın en yoğun ulaşım akslarından birinde yer alan proje, Kundu ve Belek oteller bölgesine yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Hemen önünde bulunan tramvay durağı ise toplu ulaşımda önemli bir rahatlık sağlıyor.

Antalya’nın yeni yaşam merkezi Luviya’da lansmana özel büyük fırsat!

MODERN PEYZAJ ANLAYIŞI VE ZENGİN SOSYAL YAŞAM ALANLARI

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaşam yaklaşımıyla tasarlanan Luviya, geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan teknolojik altyapılarıyla öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji üniteleri, verimli atık su yönetimi, elektrikli araç şarj noktaları ve akıllı ev sistemleri projenin ana bileşenleri arasında yer alıyor. Ayrıca blok zincir tabanlı bina yönetimi, akıllı otopark yapısı ve fiber optik altyapı ile modern bir yaşam deneyimi sunuluyor.

65 bin metrekarelik arazinin 52 bin metrekaresi peyzaj ve rekreasyon alanlarına ayrıldı. Turunç, limon, palmiye, zeytin ve tarçın gibi Akdeniz’in karakteristik bitkileriyle şekillenen peyzaj; dört mevsim yeşil kalan türlerle destekleniyor. Luviya’da toplam dört farklı yüzme havuzu—sporcu havuzu, sessiz havuz, çocuk havuzu ile açık ve kapalı havuz seçenekleri—bulunuyor. Geniş yansıma havuzları, projenin peyzajına estetik ve dingin bir kimlik kazandırıyor. Yaklaşık 5.350 metrekarelik su öğesiyle taçlandırılan yaşam alanında; fitness merkezi, sauna, buhar odası, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, güneşlenme terasları, havuz barı ve kafeteryayı içeren 2 bin metrekarelik spor ve sosyal donatı alanı yer alıyor. Böylece Luviya, konforlu, sağlıklı ve aktif bir yaşamın tüm imkânlarını bir arada sunuyor.

Antalya’nın yeni yaşam merkezi Luviya’da lansmana özel büyük fırsat!
