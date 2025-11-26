Fenerbahçe Ferencvaros maçı nerede oynanacak? Oynanacağı stadyum belli oldu

Avrupa Ligi'nde yarış devam ederken yarın akşam Fenerbahçe ile rakibi mücadele edecek. İki takım da galibiyet almayı hedeflerken karşılaşmadan 1 galip çıkacak.

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇI HANGİ STATTA?

İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski'nin yokluğunda orta saha göbeğinde problem yaşayan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz da listede yer almıyor. Nefes kesen maç yarın akşam Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanyol hakem Ricardo de Burgos tarafından yönetilecek olan maçta yardımclıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Karşılaşma yarın akşam 20.45'te başlayacak.