Gündem
Çelik Kubbe için dev sözleşme! 6,5 milyar dolarlık imza atıldı

Entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla Türk savunma sanayisi bünyesinde 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı.

Çelik Kubbe için dev sözleşme! 6,5 milyar dolarlık imza atıldı
Yeni ve füze sistemleri geliştirilmesi için yaklaşık 6,5 milyar lira değerinde imza atıldığı bildirildi. Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Türk savunma sanayiinin "Çelik Kubbe"sini güçlendirecek stratejik projelerin hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen "Hava Savunma ve Füze Sistemleri İmza Töreni", sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İmza altına alınan sözleşmelerin yaklaşık değeri 6,5 milyar dolar.

Çelik Kubbe için dev sözleşme! 6,5 milyar dolarlık imza atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Hava savunma sistemleri ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan farklı kademelerde bu sistemleri ihraç edebilen bir ülke konumuna geldik. Türkiye artık savunma sanayii ürünü ihraç eden ülkeler arasında ilk 10'da kendine yer buluyor." açıklamasında bulundu.

SÜREÇ TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

HAVELSAN’ın ev sahipliğinde 25 Kasım'da düzenlenen törene, SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, SSB Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, Genel Müdürü Ahmet Akyol, Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sektör temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Haluk Görgün, Savunma Sanayii İcra Kurulunda (SSİK) alınan kararların sözleşmeye dönüştürülmesi süreçlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.

Görgün, son icra kurulunda özellikle taarruzi sistemler ve hava savunma sistemlerinin tedarikinin kahraman Türk ordusu için yapılması yönünde kararlar alındığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

Bu süreçte Roketsan ve ASELSAN şirketimiz geçmişte ürettikleri, geliştirdikleri, daha evvel envantere kazandırdıkları hava savunma, yakın ve uzun mesafeli hava savunma sistemlerine ilaveten; bugün yine Roketsan’ın daha evvel yine envantere kazandırılmış taarruzi sistemler ve bunların gelişmiş versiyonları ile alakalı sözleşmeleri imzaladık. Şirketlerimiz gece gündüz durmadan var olan sistemleri iyileştirme, geliştirme, etki gücünü artırma ve kahraman ordularımızın caydırıcı gücünü ortaya koyabilecek kabiliyetleri artırmak üzere çalışmalarına devam ediyorlar.

Çelik Kubbe için dev sözleşme! 6,5 milyar dolarlık imza atıldı

"HEM İHTİYACI KARŞILIYOR HEM DE İHRAÇ EDİYORUZ"

Gelinen noktada imzalanan sözleşmelerin ve ihracat başarısının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Görgün, Türkiye'nin savunma sanayiinde sınıf atladığını vurguladı.

Görgün, Türkiye'nin artık küresel bir oyuncu olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün gelinen noktada Allah’a çok şükür imzaladığımız sözleşmeler ve bu sözleşmeler kapsamında birtakım ürünleri ihraç eder konuma gelmiş olmanın da ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye artık savunma sanayii ürünü ihraç eden ülkeler arasında ilk 10'da kendine yer bulan bir ülke. Hava savunma sistemleri ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan farklı kademelerde, mertebelerde hava savunma sistemlerini ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi.

Çelik Kubbe için dev sözleşme! 6,5 milyar dolarlık imza atıldı

"ÇELİK KUBBE'NİN YAZILIM VE DONANIMI TAMAMEN YERLİ"

Hava savunma doktrinindeki "Çelik Kubbe" kavramına ve sistemlerin yerliliğine de değinen Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii Çelik Kubbe yapısıyla ta geçmişten başlayan katmanlı hava savunma sistemleri mimarisinin tüm unsurlarının hamdolsun hem alt sistemlerini hem bunların bütünleşik bir şekilde bir ağ yapısı içinde çalışabilecek hem yazılım ve donanımlarını yerli ve millî üretebilme kabiliyetine sahip olmak... Diğer taraftan da caydırıcılığımızı artıracak taarruzi sistemlerin de yine seri üretimini imzalamış olmak ve bunların menzillerini, bunların etki alanlarını artıracak çalışmaların devam etmesinin huzuruyla, mutluluğuyla çalışıyoruz."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EKOSİSTEM OLUŞTURDUK"

Prof. Dr. Görgün, Türkiye'nin son 23 yılda savunma sanayiinde yakaladığı ivmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şirketlere ve genç mühendislere duyduğu güvenin bir sonucu olduğunu belirtti.

Bu güvenle birlikte ortaya çıkan ürünlerle kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir ekosistem oluşturduklarını ifade eden Görgün, "Dost ve müttefik ülkelerle de ürettiklerini paylaşan ve ihracatta ilk 10 arasına giren bir savunma sanayii ihracatçısı ülke konumuna geldik. Yaptıklarımız kıymetli, başardıklarımız anlamlı ama biz hep beraber biliyoruz ki daha çok yapacaklarımız var. Daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Biz ekibimize, sektörümüze güveniyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

SEKTÖR LİDERLERİNDEN "STRATEJİK GÜÇ" VE "SERİ ÜRETİM" MESAJI

Törende söz alan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, atılan imzaların ülke açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Akyol, "Bugün gerçekten ülkemiz açısından stratejik imzalara şahitlik ettik. Hava savunma sistemlerimizin yüksek adetlerde üretimi için imzalar attık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise imzalanan projelerin TSK'nın gücüne güç katacağını belirterek şunları söyledi:

"Bugünkü imza töreniyle aslında Silahlı Kuvvetlerimizin stratejik gücüne çok ciddi katkı sağlayacak birçok projeyi de hayata geçirmiş olduk. Uzay sistemlerinden hava savunma sistemlerine, tanksavar sistemlere ve stratejik sistemlere kadar birçok projenin seri üretim anlaşmasını bugün imzaladık. Hayırlı, uğurlu olsun."

