'Çelik Kubbe'nin alt katmanı göreve hazır: TOLGA Sistemi tanıtıldı

MKE'nin dron saldırılarına karşı geliştirdiği 'TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin tanıtımı ve atışlı denemeleri Konya'da gerçekleştirildi. TOLGA sistemi, mini ve mikro İHA tehditlerine karşı komuta kontrol, radar, elektronik karıştırıcı ve özel mühimmatlar gibi Soft-Kill ve Hard-Kill çözümlerini birleştiriyor.

Son dönemlerde artan teknoloji ile beraber tüm dünyada gündem haline gelen dron saldırılarına karşı Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) geliştirdiği 'TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin tanıtımı Konya'da yapıldı. Geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, komuta kontrol, radar, elektro-optik, elektronik karıştırıcı, silah sistemleri ve özel geliştirilen anti-dron mühimmatı gibi Soft-Kill ve Hard-Kill çözümlerle birlikte çalışıyor.

ATIŞ GÖSTERİMİ KONYA'DA YAPILDI

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından, son dönemlerde artan mini, mikro İHA ve taktik dron tehditlerine, seyir füzelerine ve akıllı mühimmatlara karşı, geliştirilen yerli ‘TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin atış gösterimi Konya'da bulunan Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığında yapıldı.

Geliştirilen sistem ile tespit, teşhis ve önleme katmanında radar, elektro-optik ve elektronik karıştırma sistemleriyle 10 km'ye kadar Soft-Kill müdahalesi sağlıyor. Hard-Kill müdahalede ise üretimi gerçekleştirilen 12.7 mm, 20 mm, 35 mm silah sistemleri ve özel olarak geliştirilen mühimmat kullanılıyor.

Sistem uzaktan kumanda ile yerine getirebilen komuta kontrol ünitesi manuel, yarı otonom ve tam otonom seçenekleriyle de görev yürütebiliyor.

Geliştirilen sistemin amacını anlatan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, "Türkiye'nin ilan ettiği çelik kubbenin alt katmanı yani 3 bin metre ve daha altı katmandaki hava savunma dron savunma altyapısı TOLGA sistemiyle kurulmuş oldu. Bunun da burada hep beraber canlı örneklerini görmüş olduk. Aynı zamanda bu sistemler şu anda dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu, çünkü dron tehditleri çok önemli bir tehdit olarak artık bütün ülkelerin üzerine çalıştığı bir konu. Dronsavar sistemleri özellikle ‘hard-kill' dediğimiz yani vurarak düşürme şu an başarılması çok zor bir iş ama Makine Kimya'nın burada avantajı hem uçtan uca silah yapma imkanına sahip bir firma hem mühimmata çok hakim bir firma, dolayısıyla silah ve mühimmat eşlemesini burada düzgün bir şekilde yaparak hedefe gitme konusunda da en şanslı firmayız. Biz de bütün bu birikimlerimizi kullanarak hem ülkemiz için çok ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan bu problemi çözmüş olduk hem de uluslararası arenada da ciddi bir pazar payına talip olma fırsatı bulduk" dedi.

Sistemin seri üretimi için hazır olduklarını aktaran MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, "Bu ay içerisinde pek çok ülkeye gösterileri yapıyor olacağız. Aynı zamanda Türkiye'deki askeri ataşeleri de davet etmek suretiyle bu yeteneklerimizi bütün dünyaya sergilemiş olacağız. Bugün burada öngörülen senaryoların tamamının aksaksız ve başarılı bir şekilde hedeflerin çok az mühimmat sarfıyla, hatta atılan 3-4 mermide hedeflerin bertaraf edilmesi çok ciddi bir başarı oldu. Ve bu da ciddi bir özgüven kazandırdı. İnşallah bu özgüvenle hem bunun seri üretim tarafında da altyapı çalışmalarını tamamladık, hızlı bir şekilde seri üretime de geçebilecek durumdayız. Hem işin mühimmat tarafında hem silah tarafında seri üretime geçebilecek durumdayız" şeklinde konuştu.

MKE Amerika-Avrupa Bölge Müdürü Ödül Öden, "Bugün burada sadece bir sistem göstermeyeceğiz. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki milli kabiliyetlerinin, mühendislik kapasitesinin ve kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliğinin somut bir örneğini sizlere sunuyor olacağız. Yaklaşık 600 yıldır faaliyetlerine devam eden MKE'nin tecrübesinin ve mühendisliğini günümüzün değişen tehditlerine karşı nasıl evrildiğini konuşacağız" ifadelerini kullandı.