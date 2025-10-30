Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Editor
Editor
 Banu İriç

Türk Hava Kuvvetlerinden NATO görevi: Romanya üzerinde uçtu

Türk Hava Kuvvetlerine ait E-71 Havadan İhbar Kontrol uçağı Romanya sahasında NATO görevi kapsamında uçuş gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı duruma ilişkin açıklama yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinden NATO görevi: Romanya üzerinde uçtu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
19:00
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
19:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerine ait E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının, Romanya hava sahasında görev uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinden NATO görevi: Romanya üzerinde uçtu

NATO GÜVENCE TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UÇUŞ YAPILDI

MSB, resmi sosyal medya hesabından Türk Hava Kuvvetlerine ait E-7T HİK uçağının, Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında görev uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Aynı zamanda MSB tarafından, 27-31 Ekim tarihleri arasında yerde bekler görevi icra edecek E-7T HİK uçağının meydanına intikal ettiği belirtildi. Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan Havadan İhbar Kontrol uçağı, 27 Ekim tarihinde NATO hava sahasında Romanya üzerinde NATO Güvence Tedbirleri kapsamında görev uçuşu icra etti. Görev sonrası 27-31 Ekim tarihleri arasında yerde bekler görevi icra edecek E-7T Havadan İhbar Kontrol uçağımız, Siauliai Litvanya meydanına intikal etti" dedi.

Türk Hava Kuvvetlerinden NATO görevi: Romanya üzerinde uçtu

