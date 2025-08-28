BMW X5 yeni versiyonuyla görücüye çıktı! Hem benzinli hem dizel!

BMW, X5’in 2025 modellerini tanıtarak ürün gamını genişletti. Hindistan'ın Chennai kentindeki BMW Group fabrikasında üretilen yeni X5, güçlü motor seçenekleri, sportif tasarımı, ileri teknolojileri ve lüks iç mekânıyla dikkat çekiyor. M Sport Pro paketi, xOffroad donanımı ve tamamen dijital kavisli geniş ekran ile birlikte gelen X5, şehir yollarında olduğu kadar zorlu arazilerde de iddialı bir sürüş vaat ediyor.

RENKLER VE İÇ MEKÂN

Yeni X5 altı farklı metalik renk seçeneğiyle geliyor: Brooklyn Gri, Karbon Siyah, Mineral Beyaz, Skyscraper Gri, Tanzanit Mavi ve Siyah Safir.

M Sport Pro donanımında BMW Individual Merino deri döşeme seçenekleri Tartufo, Siyah ve Fildişi Beyaz tonlarıyla tercih edilebiliyor. Standart versiyonda ise Cognac dikişli Sensafin döşeme sunuluyor.

TASARIM VE STİL

Yeni X5, güçlü ve özgüvenli bir görünüme sahip. Mavi detaylı Matrix Adaptif LED farlar, L formundaki arka stoplar ve standart 21 inç alaşım jantlar modelin iddialı duruşunu destekliyor.

M Sport Pro paketiyle birlikte parlak siyah detaylar, M Sport frenler, özel egzoz sistemi ve piyano siyahı iç trimler araca sportif bir karakter katıyor.

TEKNOLOJİ VE DONANIM

BMW X5, tamamen dijital kavisli geniş ekranıyla öne çıkıyor. 12,3 inçlik gösterge paneli ile 14,9 inçlik merkezi ekran tek bir cam yüzeyde birleşiyor.

Elektrikli ayarlı konfor koltuklar, 4 bölgeli otomatik klima, Harman Kardon ses sistemi, panoramik cam tavan, Comfort Access ve Travel & Comfort sistemi tüm versiyonlarda standart.

BMW ConnectedDrive paketinde BMW ID, MyBMW uygulaması, Dijital Anahtar Plus, acil çağrı, gerçek zamanlı trafik bilgisi ve uzaktan erişim gibi dijital çözümler bulunuyor.

SÜRÜŞ DESTEK VE GÜVENLİK

Yeni X5, sürüş asistan sistemleriyle donatıldı. Adaptif hız sabitleyici, Parking Assistant Professional, çevre görüş kamerası, geri manevra asistanı ve sürüş kayıt sistemi mevcut. Güvenlik tarafında ise hava yastıkları, denge kontrol sistemleri, elektronik park freni, ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları ve acil durum stepnesi standart.

MOTOR VE PERFORMANS

Benzinli X5 xDrive40i: 3.0 litrelik 6 silindirli motor, 381 bg güç ve 520 Nm tork üretiyor. 0-100 km/sa hızlanması 5,4 saniye.

Dizel X5 xDrive30d: 3.0 litrelik 6 silindirli motor, 286 bg güç ve 650 Nm tork sağlıyor. 0-100 km/sa hızlanması 6,1 saniye.

Her iki motor da 48V mild-hybrid destek sistemiyle sunuluyor. 8 ileri Steptronic şanzıman, xDrive dört çeker sistemi ve adaptif çift akslı hava süspansiyonuyla birleşerek yüksek konfor ve denge sağlıyor.