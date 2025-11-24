Antalya'da şiddetli sağanak! Geceyi şimşekler aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yaptığı Antalya'da gece boyunca şiddetli sağanak etkili oldu. Sağanak ile birlikte görülen şimşekler geceyi aydınlattı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.