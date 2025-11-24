Menü Kapat
Gündem
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; Batı Karadeniz bölgesinde bu geceden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Sabah saatlerine kadar sürecek fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Haftanın ilk gününde Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve etkisini gösterecek. Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı! Meteoroloji saat verdi

METEOROLOJİ SAAT VEREREK UYARDI

Gece saat 02.00 sıralarında başlayan fırtınanın etkisini sabah saat 08.00'den itibaren kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı! Meteoroloji saat verdi

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Batı Karadeniz'de hava parçalı yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

  • BOLU 6°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • DÜZCE 11°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • SİNOP 15°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK 14°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
