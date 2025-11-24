Batı Karadeniz için fırtına uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Haftanın ilk gününde Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİ SAAT VEREREK UYARDI

Gece saat 02.00 sıralarında başlayan fırtınanın etkisini sabah saat 08.00'den itibaren kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Batı Karadeniz'de hava parçalı yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.