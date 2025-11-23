Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşli havaya ara: İstanbul dahil yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Kasım Pazar günü için hava durumu raporu yayımlandı. Marmara ve çevresi için kuvvetli sağanak yağışı ve iç kesimlerde sisli ve puslu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederek pastırma yazı etkisi sürecek. İşte detaylar....

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 07:11
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 07:17

Kasım ayının ortalarına pastırma yazı sıcaklarıyla girdi. Ayın başında bazı bölgelerde etkili olan soğuk ve hafif kar yağışlı hava yerini bahar havasına bıraktı. Pazar günü hava tahminlerine göre yurdun batısından bulutları giriş yapacak.

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşli havaya ara: İstanbul dahil yağış geliyor

MARMARA VE BATI KARADENİZLERİ YAĞIŞLI

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Yağışlar Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında kuvvetli olacak. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sisli ve puslu bir hava olacak.

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşli havaya ara: İstanbul dahil yağış geliyor

PASTIRMA YAZI SÜRÜYOR

Hava sıcaklıklarında değişiklik olmayarak yurt geneli mevsim normallerin üzerinde sıcaklık yaşayacak.

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşli havaya ara: İstanbul dahil yağış geliyor

İSTANBUL DAHİL YAĞIŞ GELİYOR

AKOM tarafından İstanbul için pazar akşamından itibaren beklendiği uyarısı yapıldı. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli olunması istendi. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in batısı, Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısı yağış geçişleri yaşayacak.

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşli havaya ara: İstanbul dahil yağış geliyor

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, bölgenin kuzeybatısının yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C
Az bulutlu

KARS °C, 14°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 11°C
Az bulutlu

VAN °C, 13°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu

