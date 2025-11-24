Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
12°
Dünya
Editor
 | Ali Osman Polat

Bosna Hersek'te ayrılıkçı Sırp lider Dodik'in adayı kazandı!

Bosna Hersek’te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesindeki erken başkanlık seçimini, ayrılıkçı çıkışlarıyla bilinen eski Başkan Milorad Dodik tarafından desteklenen Sinisa Karan kazandı. Oyların yüzde 92,79’unun sayıldığı ilk sonuçlara göre Karan yüzde 50,89 oy alırken, görevden alınan Dodik zaferi bir "güç gösterisi" olarak yorumladı.

Bosna Hersek'te ayrılıkçı Sırp lider Dodik'in adayı kazandı!
IHA
24.11.2025
24.11.2025
Merkezi Komisyonu tarafından yayımlanan ilk sonuçlara göre, Dodik liderliğindeki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) destekli aday Sinisa Karan, muhalif aday Branko Blanusa’nın yaklaşık üç puan önünde yer alarak zaferini ilan etti. Halihazırda Bilim, Teknolojik Gelişim ve Yüksek Öğretim Bakanı olan Karan, zafer konuşmasında önceliklerinin barış ve istikrar olduğunu vurguladı. Karan, "Sırp halkı ve Sırp Cumhuriyeti, her şeyi kaldırabilir ama yabancılar tarafından aşağılanmayı asla kabul etmez. Sırp halkı, kararlı bir yanıt vermiştir" dedi.

Bosna Hersek'te ayrılıkçı Sırp lider Dodik'in adayı kazandı!

GÖREVDEN ALINAN DODİK: ŞİMDİ İKİ DODİK VAR

Aleyhindeki yasal süreçler nedeniyle görevden alınan eski Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ise, seçim sonucunu kendi siyasi gücünün bir onayı olarak yorumladı. SNSD parti merkezindeki konuşmasında Dodik, adil olmayan bir süreçle görevden alınmak istendiğini savunarak, "Adil olmayan bir süreçle Dodik’i görevden almak istediler ama bakın, şimdi karşılarında iki Dodik var" şeklinde dikkat çekici bir ifade kullandı.

MUHALEFETTEN İHLAL VE İTİRAZ İDDİASI

İlk sonuçlara göre Karan’ın gerisinde kalan muhalif aday Branko Blanusa ise, seçim sürecinde kaydedilen ihlallere dikkat çekti. Blanusa, "İhlaller olmasaydı ben kazanırdım" iddiasında bulunurken, Sırp Demokratik Partisi (SDS) yönetimi özellikle Doboj, Laktasi ve Zvornik şehirlerinde oyların çalındığını ileri sürerek seçimlerin yenilenmesini talep edeceklerini açıkladı.

ETİKETLER
#bosna hersek
#seçim
#Sinisa Karan
#Milorad Dodik
#Snsd
#Sırp Cumhuriyeti
#Branko Blanusa
#Dünya
TGRT Haber
