Bosna Hersek'te ayrılıkçı Sırp lider Dodik'in adayı kazandı!

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yayımlanan ilk sonuçlara göre, Dodik liderliğindeki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) destekli aday Sinisa Karan, muhalif aday Branko Blanusa’nın yaklaşık üç puan önünde yer alarak zaferini ilan etti. Halihazırda Bilim, Teknolojik Gelişim ve Yüksek Öğretim Bakanı olan Karan, zafer konuşmasında önceliklerinin barış ve istikrar olduğunu vurguladı. Karan, "Sırp halkı ve Sırp Cumhuriyeti, her şeyi kaldırabilir ama yabancılar tarafından aşağılanmayı asla kabul etmez. Sırp halkı, kararlı bir yanıt vermiştir" dedi.

GÖREVDEN ALINAN DODİK: ŞİMDİ İKİ DODİK VAR

Aleyhindeki yasal süreçler nedeniyle görevden alınan eski Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ise, seçim sonucunu kendi siyasi gücünün bir onayı olarak yorumladı. SNSD parti merkezindeki konuşmasında Dodik, adil olmayan bir süreçle görevden alınmak istendiğini savunarak, "Adil olmayan bir süreçle Dodik’i görevden almak istediler ama bakın, şimdi karşılarında iki Dodik var" şeklinde dikkat çekici bir ifade kullandı.

MUHALEFETTEN İHLAL VE İTİRAZ İDDİASI

İlk sonuçlara göre Karan’ın gerisinde kalan muhalif aday Branko Blanusa ise, seçim sürecinde kaydedilen ihlallere dikkat çekti. Blanusa, "İhlaller olmasaydı ben kazanırdım" iddiasında bulunurken, Sırp Demokratik Partisi (SDS) yönetimi özellikle Doboj, Laktasi ve Zvornik şehirlerinde oyların çalındığını ileri sürerek seçimlerin yenilenmesini talep edeceklerini açıkladı.