Edin Dzeko attı: Bosna Hersek galip geldi!

İstanbul
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ile San Marino karşı karşıya geldi. Edin Dzeko, Bosna Hersek'e galibiyeti getiren kritik golü attı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 3. maçında Bosna Hersek, kendi sahasında San Marino ile karşılaştı. Tek golle biten mücadelede, Edin Dzeko'dan altın vuruş geldi.
Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise Edin Dzeko 66. dakikada sahneye çıktı ve Bosna Hersek'e 3 puanı getirdi. 1-0 biten karşılaşmayla birlikte grupta oynadığı 3. maçı da kazanan Bosna Hersek, puanını 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü.