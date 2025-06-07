Edin Dzeko attı: Bosna Hersek galip geldi!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 3. maçında Bosna Hersek, kendi sahasında San Marino ile karşılaştı. Tek golle biten mücadelede, Edin Dzeko'dan altın vuruş geldi.

EDIN DZEKO'DAN 3 PUANI GETİREN GOL

Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise Edin Dzeko 66. dakikada sahneye çıktı ve Bosna Hersek'e 3 puanı getirdi. 1-0 biten karşılaşmayla birlikte grupta oynadığı 3. maçı da kazanan Bosna Hersek, puanını 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü.