Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Almanya'dan!

Fenerbahçe'de yeni transfer hedefi Bayer Leverkusenli Victor Boniface oldu. Alman ekibinin gözden çıkardığı Victor Boniface, an itibarıyla Fenerbahçe için listedeki kritik isimlerin başında yer alıyor.

Fenerbahçe'de yeni futbol direktörü Devin Özek, eski takımından Victor Boniface için resmen nabız yokluyor. Fenerbahçe adına transfer planlamalarına başlayan Devin Özek, Bayer Leverkusen ile şampiyonluk yaşayan Nijeryalı yıldızı kadroya katmak istiyor.

DEVİN ÖZEK VE FENERBAHÇE İÇİN VICTOR BONIFACE TRANSFERİ

Victor Boniface'i keşif sürecinde başrolde olan ve yetenekli golcüyü Bayer Leverkusen'e getiren Devin Özek, şimdi de Fenerbahçe için aynı planı yürütüyor ve Boniface ile Süper Lig'de etkili bir hücum hattı oluşturacaklarına inanıyor.

VICTOR BONIFACE VE MALİYETİ

Victor Boniface için 40 milyon Euro bekleyen Leverkusen'in, Devin Özek ile birlikte orta yolu bulacağı düşünülüyor.