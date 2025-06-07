Samsunspor'dan transfer yasağı sonrası ilk hamle: Logi Tomasson imzayı attı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, FIFA tarafından uygulanan iki dönemlik transfer yasağının kalkmasının ardından ilk resmi transferini gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İzlandalı sol kanat oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Tomasson’un Norveç ekibi Stromsgodset’teki etkili performansına ve İzlanda Milli Takımı deneyimine dikkat çekilen açıklamada, oyuncunun mücadeleci yapısı ve enerjisinin Samsunspor’un yeni sezon planlamasında önemli rol oynayacağı vurgulandı.

24 yaşındaki futbolcu, transferin ardından yaptığı açıklamada, Samsunspor formasını giyecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

https://x.com/Samsunspor/status/1931307258069012832