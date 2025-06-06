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 | Burak Ayaydın

Jayden Oosterwolde imzayı atıyor: Fenerbahçe'ye dev piyango!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde transferinin kritiği yapılıyor. Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe ile temaslarda bulunan PSV Eindhoven, an itibarıyla önemli bir yatırım gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

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Jayden Oosterwolde imzayı atıyor: Fenerbahçe'ye dev piyango!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 23:28

Fenerbahçe'de ayrılık çanları Jayden Oosterwolde için çalıyor. Uzun zamandır Jayden Oosterwolde'yi izleyen PSV Eindhoven, genç savunmacı için resmen nabız yoklamaya başladı ve Fenerbahçe ile temaslarda bulundu.

FENERBAHÇE'DE JAYDEN OOSTERWOLDE TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Jayden Oosterwolde, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de uzun zamandır forma giyemiyordu. Hemen öncesinde ise Fenerbahçe ile iyi performanslar gösteren ve doğru bir yatırım olduğu sinyallerini veren Jayden Oosterwolde, uzun zamandır da birkaç kulüp tarafından takip ediliyordu! Esasen ise PSV Eindhoven için Şampiyonlar Ligi biletinin gelmesiyle birlikte, Hollanda ekibinde ciddi bir planlama başladı ve kâr getirecek yatırımlar için ilk adımlar tasarlandı. Nihayetinde ise kritik süreçten hareketle Jayden Oosterwolde'yi transfer listesinin başına yazan PSV, 24 yaşındaki savunmacı için hem kulüple hem de futbolcuyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Jayden Oosterwolde imzayı atıyor: Fenerbahçe'ye dev piyango!

JAYDEN OOSTERWOLDE FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

PSV tarafından uzun zamandır takip edilen Jayden Oosterwolde, Hollanda devine imza atmak için resmen geri sayıma başladı. Halihazırda PSV ile tüm şartlarda anlaşan yetenekli savunmacı, iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla da Türkiye'den ayrılmak istiyor.

Jayden Oosterwolde imzayı atıyor: Fenerbahçe'ye dev piyango!

FENERBAHÇE JAYDEN OOSTERWOLDE TRANSFERİNDEN PAY VERECEK

Jayden Oosterwolde'yi Parma'dan 6 milyon Euro bedelle transfer eden Fenerbahçe; Hollandalı savunmacıyı 7 milyon Euro ve üzerinde bir rakama satarsa, anlaşma gereği elde edilen kârın %30’unu Parma’ya ödeyecek.

Jayden Oosterwolde imzayı atıyor: Fenerbahçe'ye dev piyango!

FENERBAHÇE'YE JAYDEN OOSTERWOLDE PİYANGOSU

Jayden Oosterwolde'yi uzun vadede önemli bir yatırım olarak gören PSV, sürpriz transfer için 20 milyon Euro civarlarında bir bütçe ayırdı.

Jayden Oosterwolde imzayı atıyor: Fenerbahçe'ye dev piyango!

JAYDEN OOSTERWOLDE VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1274 dakika sahada kalmış ve sakatlanmasıyla birlikte de sezonu erkenden kapatmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

JAYDEN OOSTERWOLDE'NİN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?
Yıldız adayı savunmacı, şu an için 14 milyon Euro değerinde gösteriliyor.
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ETİKETLER
#piyango
#jayden oosterwolde
#psv eindhoven
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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