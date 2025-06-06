Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 40 milyon Euroluk forvet transferi: Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmıştı!

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi, bir dönem Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakan Gonçalo Ramos oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PSG ile Gonçalo Ramos transferi için resmen masaya oturdu.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç vites yükseltiyor. Cristiano Ronaldo'yu milli takımda yedek bırakan Gonçalo Ramos için transfer temaslarına başlayan Ali Koç, an itibarıyla Fenerbahçe adına çok kritik bir süreç yürütüyor. PSG ile Gonçalo Ramos konusunu görüşen Ali Koç, sürpriz temaslardan şu an için olumlu da sonuç aldı.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN CRISTIANO RONALDO'YU YEDEKLEYEN GONÇALO RAMOS TRANSFERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk için bambaşka planlamalara başladı! Portekiz Milli Takımı'nda bir dönem Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakan Gonçalo Ramos'u gözeten Ali Koç, PSG ile 40 milyon Euro değerindeki yıldız için temaslarda bulundu. Halihazırda Milan Skriniar transferi için görüşmeler yapan Ali Koç, Gonçalo Ramos'u da pakete dahil etmek istediğini belirtti ve Fransız devinden olumlu cevap aldı.

FENERBAHÇE'DE GONÇALO RAMOS TRANSFERİ İÇİN KRİTİK HESAPLAR

Gonçalo Ramos için Fenerbahçe'ye 'anlaşabiliriz' diyen PSG yönetimi, Portekizli golcü için Benfica'ya 65 milyon Euro bonservis ödemişti. Ayrıca şu anki güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan 23 yaşındaki yıldızın, ilk etapta kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılması bekleniyor.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ VE GÜÇLÜ PSG İLİŞKİLERİ

PSG başkanıyla direkt olarak samimiyeti bulunan Ali Koç'un, Gonçalo Ramos haricinde birkaç isim için daha araştırma yaptığı ama o hamleler için nihai kararı vermediği biliniyor.

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ GONÇALO RAMOS VE PSG SEZONU

PSG formasıyla bu sezon 41 maçta yer alan Gonçalo Ramos, 18 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.