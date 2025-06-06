Leroy Sane'ye Süper Lig'den resmi teklif!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Leroy Sane transferi için resmen devreye girdi. Leroy Sane ile uzun zamandır ilgilenen Galatasaray, menajerler aracılığıyla ilk adımı da attı.

Galatasaray'dan Süper Lig'e ambargo koyma yolunda Leroy Sane hamlesi geldi. 3 yıldır Süper Lig'de üst üste şampiyon olan Galatasaray, Leroy Sane transferi için sözleşme sürecini başlattı.

GALATASARAY'DA LEROY SANE TRANSFERİ İÇİN RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Galatasaray, Bayern Münih ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Leroy Sane için resmi teklifte bulundu. Leroy Sane'nin menajeriyle masaya oturan Galatasaray, sözleşme örneğini Alman yıldıza sundu ve imza atması için beklemeye geçti.

LEROY SANE VE BAYERN MUNİH PERFORMANSI

Bundesliga deviyle bu sezon 45 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.