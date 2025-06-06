Ümit Milliler, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan ilk antrenman, Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleşti. Hazırlık çalışmaları kapsamında oyuncular iki gruba ayrıldı. Karadağ ile oynanan son maçta ilk 11’de forma giyen futbolcular, günü fitness salonundaki rejenerasyon çalışmasıyla geçirirken; diğer grup saha çalışması yaptı.

Antrenman öncesinde bayram coşkusu da yaşandı. Teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanları Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaştı. Teknik Direktör Egemen Korkmaz, tüm oyuncuların ve teknik personelin bayramını kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ümit Milli Takım, Arnavutluk ile oynayacağı özel maç öncesi hazırlıklarını önümüzdeki günlerde sürdürecek. Karşılaşma, genç oyuncuların performanslarını sergilemesi açısından önemli bir fırsat olacak.