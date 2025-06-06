En çok kazanan teknik direktörler belli oldu! Süper Lig listeyi salladı

Yeni sezona hazırlık yapan takımlardan bazıları teknik direktör değişimine gidiyor. Dünyaca ünlü teknik direktörler aldığı maaşlarla gündem oluyor. Dünyanın en çok kazanan teknik direktörler listesi güncellenirken Süper Lig'den de listede bir isim var. İşte detaylar...
Gelecek sezon için birçok takım transfer hamlelerine hazırlanırken teknik direktör değişiklikleri de spor gündemine geliyor. Bazı takımlar yeni sistem kurmak için takımının başına boşa olan teknik direktörlerle anlaşmaya çalışıyor. Dünyaca ünlü birçok teknik adam aldığı maaşlarla konuşuluyor.
Dünya futbolunda en çok kazanan teknik direktörler listesi güncellendi. Listeye Süper Lig'den bir teknik direktör girdi. İşte detaylar…
DIEGO SIMEONE - ATLETICO MADRID
YILLIK MAAŞ: 34 MİLYON EURO
SIMEONE INZAGHI - AL HILAL
YILLIK MAAŞ: 26 MİLYON EURO
PEP GUARDIOLA - MANCHESTER CITY
YILLIK MAAŞ: 24.8 MİLYON EURO
MIKEL ARTETA - ARSENAL
YILLIK MAAŞ: 18.7 MİLYON EURO
STEFANO PIOLI - AL NASSR
YILLIK MAAŞ: 15.5 MİLYON EURO
DAVID MOYES - EVERTON
YILLIK MAAŞ: 15 MİLYON EURO
LUIS ENRIQUE - PSG
YILLIK MAAŞ: 11.5 MİLYON EURO
MATTHIAS JASSLIE - AL AHLI
YILLIK MAAŞ: 11.5 MİLYON EURO
JOSE MOURINHO - FENERBAHÇE
YILLIK MAAŞ: 11 MİLYON EURO
LAURENT BLANC - AL ITTIHAD
YILLIK MAAŞ: 10 MİLYON EURO
UNAI EMERY - ASTON VILLA
YILLIK MAAŞ: 10 MİLYON EURO
HANSI FLICK - BARCELONA
YILLIK MAAŞ: 9.5 MİLYON EURO
ANTONIO CONTE - NAPOLI
YILLIK MAAŞ: 9.5 MİLYON EURO
VINCENT KOMPANY - BAYERN MUNIH
YILLIK MAAŞ: 9 MİLYON EURO
RUBEN AMORIM - MANCHESTER UNITED
YILLIK MAAŞ: 8 MİLYON EURO