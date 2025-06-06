En çok kazanan teknik direktörler belli oldu! Süper Lig listeyi salladı

Yeni sezona hazırlık yapan takımlardan bazıları teknik direktör değişimine gidiyor. Dünyaca ünlü teknik direktörler aldığı maaşlarla gündem oluyor. Dünyanın en çok kazanan teknik direktörler listesi güncellenirken Süper Lig'den de listede bir isim var. İşte detaylar...

Gelecek sezon için birçok takım transfer hamlelerine hazırlanırken teknik direktör değişiklikleri de spor gündemine geliyor. Bazı takımlar yeni sistem kurmak için takımının başına boşa olan teknik direktörlerle anlaşmaya çalışıyor. Dünyaca ünlü birçok teknik adam aldığı maaşlarla konuşuluyor.

EN ÇOK KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLER

Dünya futbolunda en çok kazanan teknik direktörler listesi güncellendi. Listeye Süper Lig'den bir teknik direktör girdi. İşte detaylar…

DIEGO SIMEONE - ATLETICO MADRID

YILLIK MAAŞ: 34 MİLYON EURO

SIMEONE INZAGHI - AL HILAL

YILLIK MAAŞ: 26 MİLYON EURO

PEP GUARDIOLA - MANCHESTER CITY

YILLIK MAAŞ: 24.8 MİLYON EURO

MIKEL ARTETA - ARSENAL

YILLIK MAAŞ: 18.7 MİLYON EURO

STEFANO PIOLI - AL NASSR

YILLIK MAAŞ: 15.5 MİLYON EURO

DAVID MOYES - EVERTON

YILLIK MAAŞ: 15 MİLYON EURO

LUIS ENRIQUE - PSG

YILLIK MAAŞ: 11.5 MİLYON EURO

MATTHIAS JASSLIE - AL AHLI

YILLIK MAAŞ: 11.5 MİLYON EURO

JOSE MOURINHO - FENERBAHÇE

YILLIK MAAŞ: 11 MİLYON EURO

LAURENT BLANC - AL ITTIHAD

YILLIK MAAŞ: 10 MİLYON EURO

UNAI EMERY - ASTON VILLA

YILLIK MAAŞ: 10 MİLYON EURO

HANSI FLICK - BARCELONA

YILLIK MAAŞ: 9.5 MİLYON EURO

ANTONIO CONTE - NAPOLI

YILLIK MAAŞ: 9.5 MİLYON EURO

VINCENT KOMPANY - BAYERN MUNIH

YILLIK MAAŞ: 9 MİLYON EURO

RUBEN AMORIM - MANCHESTER UNITED

YILLIK MAAŞ: 8 MİLYON EURO