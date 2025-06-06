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 | Murat Makas

En çok kazanan teknik direktörler belli oldu! Süper Lig listeyi salladı

Yeni sezona hazırlık yapan takımlardan bazıları teknik direktör değişimine gidiyor. Dünyaca ünlü teknik direktörler aldığı maaşlarla gündem oluyor. Dünyanın en çok kazanan teknik direktörler listesi güncellenirken Süper Lig'den de listede bir isim var. İşte detaylar...

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En çok kazanan teknik direktörler belli oldu! Süper Lig listeyi salladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 12:00

Gelecek sezon için birçok takım transfer hamlelerine hazırlanırken teknik direktör değişiklikleri de spor gündemine geliyor. Bazı takımlar yeni sistem kurmak için takımının başına boşa olan teknik direktörlerle anlaşmaya çalışıyor. Dünyaca ünlü birçok teknik adam aldığı maaşlarla konuşuluyor.

EN ÇOK KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLER

Dünya futbolunda en çok kazanan teknik direktörler listesi güncellendi. Listeye Süper Lig'den bir teknik direktör girdi. İşte detaylar…

DIEGO SIMEONE - ATLETICO MADRID
YILLIK MAAŞ: 34 MİLYON EURO

En çok kazanan teknik direktörler belli oldu! Süper Lig listeyi salladı

SIMEONE INZAGHI - AL HILAL
YILLIK MAAŞ: 26 MİLYON EURO

PEP GUARDIOLA - MANCHESTER CITY
YILLIK MAAŞ: 24.8 MİLYON EURO

En çok kazanan teknik direktörler belli oldu! Süper Lig listeyi salladı

MIKEL ARTETA - ARSENAL
YILLIK MAAŞ: 18.7 MİLYON EURO

STEFANO PIOLI - AL NASSR
YILLIK MAAŞ: 15.5 MİLYON EURO

DAVID MOYES - EVERTON
YILLIK MAAŞ: 15 MİLYON EURO

LUIS ENRIQUE - PSG
YILLIK MAAŞ: 11.5 MİLYON EURO

En çok kazanan teknik direktörler belli oldu! Süper Lig listeyi salladı

MATTHIAS JASSLIE - AL AHLI
YILLIK MAAŞ: 11.5 MİLYON EURO

JOSE MOURINHO - FENERBAHÇE
YILLIK MAAŞ: 11 MİLYON EURO

En çok kazanan teknik direktörler belli oldu! Süper Lig listeyi salladı

LAURENT BLANC - AL ITTIHAD
YILLIK MAAŞ: 10 MİLYON EURO

UNAI EMERY - ASTON VILLA
YILLIK MAAŞ: 10 MİLYON EURO

HANSI FLICK - BARCELONA
YILLIK MAAŞ: 9.5 MİLYON EURO

ANTONIO CONTE - NAPOLI
YILLIK MAAŞ: 9.5 MİLYON EURO

En çok kazanan teknik direktörler belli oldu! Süper Lig listeyi salladı

VINCENT KOMPANY - BAYERN MUNIH
YILLIK MAAŞ: 9 MİLYON EURO

RUBEN AMORIM - MANCHESTER UNITED
YILLIK MAAŞ: 8 MİLYON EURO

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