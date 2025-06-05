Transfer edilirse Türk futbol tarihine geçecek! Fenerbahçe'nin istediği Nijeryalı golcü gündem oldu

Fenerbahçe gelecek sezon forvet hattına güçlü takviye yapmak istiyor. Ali Koç yönetimi Türk futbol tarihine geçecek bonservis bedeliyle dünyaca ünlü yıldızı kadroya katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Victor Boniface'nin peşinde. Boniface'nin Galatasaray forması ile pozları gündeme geldi. İşte detaylar...

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Gelecek sezon hem lig ve hem Avrupa’da hedeflerine ulaşmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ali Koç yönetimi dünyaca ünlü bir forveti transfer etmek istiyor. Transfer çalışmaları kapsamında Kanarya, Victor Boniface'ye çevirmiş durumda.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Alman basınından Fussball Transfers'de yer alan bilgilere göre Leverkusen, Boniface için 40 milyon euro bonservis istiyor. Transfer bu bedellerle gerçekleşirse Boniface, Türk futbol tarihinde en çok bonservis ödenen futbolcu olarak tarihe geçecek.



24 yaşındaki futbolcu geçen sezon oynadığı 27 resmi maçta 11 gol attı, 2 de asist yaptı. 1.90 boyundaki forvetin Bundesliga ekibi ile sözleşmesi 2028'de bitecek.



VİCTOR BONIFACE'YE YOĞUN İLGİ

Ali Koç önderliğinde Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için fedakarlık yapacakları dile getiriliyor. 2023'te Belçika temsilcisi Gilloise'den 20.5 milyon euro'ya Leverkusen'e geçen Victor Boniface birçok takımın radarında.

Sarı-lacivertlilerin hızlı davranarak bir adım öne geçmek istediği belirtiliyor. Ayrıca yeni futbol direktörü Devin Özek'in Bayer Leverkusen'de çalışmış olmasının avantajını kullanıyor.

OSIMHEN'E DESTEK İÇİN GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

Bayer Leverkusen formasıyla attığı goller sonrası değerini katlayan ve transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Nijeryalı yıldız golcü Victor Boniface, vatandaşı Osimhen'in sarı kırmızılı formasını giymişti.

