Fenerbahçe'de Anderson Talisca için transfer sürprizi: Yeni sezon için kritik karar!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca için transfer kritiği yapıldı. Anderson Talisca'nın performansından memnun olan Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon için Anderson Talisca'nın çevresine bir takım kurmaya karar verdi.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca transferinin yankıları sürüyor. Anderson Talisca'yı transfer ettikten sonra başka bir oyun oynamaya başlayan Fenerbahçe, gelecek yıl için tüm yapılanmayı Anderson Talisca'ya göre organize edecek.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA TRANSFERİNİN KRİTİĞİ YAPILDI

Anderson Talisca'yı ara transferde kadrosuna katan Fenerbahçeli yöneticiler; Brezilyalı yıldızın ritim bulmasıyla birlikte, takımın temposunun da arttığını görmüştü. Süreçten hareketle Anderson Talisca'nın potansiyeline yatırım yapmaya karar veren Fenerbahçe, yıldız hücumcunun kendisini daha iyi gösterebileceği bir kadro için transfer çalışmalarına başladı! Anderson Talisca'nın etrafına doğru isimleri getirmek ve işlevsel bir sistem kurmak isteyen Fenerbahçe; daha şimdiden şu anki kadrodan Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Filip Kostic gibi isimlerle yollarını ayırmıştı.

ANDERSON TALISCA VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Anderson Talisca transferiyle birlikte daha skorer bir takıma dönüşen Fenerbahçe'de; Anderson Talisca 23 maça çıkmış ve 12 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı. Esasen ise bu dönemde Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca, sarı lacivertli takımda antrenman yaptıkça ritim bulmuştu.