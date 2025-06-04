Galatasaray'a transfer müjdesi: Inaki Pena ipleri kopardı!

Galatasaray'a transferde resmen büyük müjde geldi. Galatasaray'ın Fernando Muslera ile yolları ayırmaya hazırlandığı süreçte; Barcelona'da flaş bir Inaki Pena gelişmesi yaşandı, işte tüm detaylar.

Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrasındaki Inaki Pena transferinde olumlu gelişmeler yaşandı. Barcelona'nın Joan Garcia ile prensipte anlaşmasına tepki koyan Inaki Pena, İspanyol devinden net olarak ayrılmaya karar verdi. Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren transfer sürecinde, an itibarıyla ipler resmen koptu.

GALATASARAY'A INAKI PENA TRANSFERİNDE BÜYÜK MÜJDE

Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın alternatifi olarak gördüğü Inaki Pena konusunda kritik bir durum ortaya çıktı. Barcelona; Inaki Pena'ya şans vermek yerine, Espanyol'un başarılı kalecisi Joan Garcia ile anlaşmaya vardı ve Inaki Pena'yı ise resmen gözden çıkardı! Halihazırdaki süreçten çok rahatsız olan Pena, an itibarıyla Galatasaray başta olmak üzere ciddi bir transfer kritiği yapmaya ve ayrılık için gün saymaya başladı!

GALATASARAY'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ INAKI PENA'NIN SÖZLEŞME DURUMU

Galatasaray'ın uzun zamandır transfer etmek istediği Inaki Pena, Barcelona ile olan kontratının son yılına girmiş durumda ve yeni sözleşme için de aradığı pozitif ortamı İspanyol devinde şu ana kadar bulamadı.

GALATASARAY'IN YENİ KALECİ ADAYI INAKI PENA VE BARCELONA PERFORMANSI

Galatasaray'ın transfer listesindeki önemli isimlerden olan Inaki Pena, bu sezon Barcelona ile 23 maça çıktı ve 1966 dakika süre buldu. Son olarak da yıldız kaleci, daha düzenli oynayabileceği bir sözleşme ile kariyerine devam etmek istiyor.