Dusan Tadic transferinde ters köşe: Fenerbahçe'den ayrılmıştı!

Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemediği Dusan Tadic için yeni talipler ortaya çıktı. Fenerbahçe sonrasında henüz bir takımla anlaşmayan Dusan Tadic'e, an itibarıyla pek çok ülkeden ilgi var.

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Dusan Tadic için sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'den ayrıldığı gibi Ajax'a imza atması beklenen Dusan Tadic, hala bir karar vermedi ve kritik ihtimalleri değerlendirmeye aldı.

DUSAN TADIC İÇİN FENERBAHÇE SONRASINDAKİ TRANSFER SÜRECİ

Fenerbahçe'den yeni kontrat teklifi almamasıyla birlikte Türkiye'den ayrılan Dusan Tadic; şu an için Ajax, Olympiakos, Panathinaikos ve Kızılyıldız ile anılıyor. Ayrıca Belçika ve Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Dusan Tadic, menajeri aracılığıyla tüm kulüplerden düşünmek için zaman istedi.

DUSAN TADIC VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 53 maça çıkan Dusan Tadic, 13 gol ve 18 asistlik katkı sağlamıştı.