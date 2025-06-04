Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ilgilendiren Jadon Sancho gelişmesi: Ceza ödemeyi göze aldılar

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray listeye aynı futbolcuyu ekledi. Ezeli rakipler Jadon Sancho transferinde karşı karşıya gelebilir. Jadon Sancho ile ilgili yaşanan gelişme iki dev kulübü yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetini yaz transferinde sürdürecek. Önümüzdeki sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi için dünyaca ünlü yıldızları listesine eklerken Fenerbahçe de transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz transfer dönemi listesinde yer alan Jadon Sancho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

CEZA ÖDEMEYİ GÖZE ALDILAR

Sezon başında Sancho'yu Manchester United'dan kiralık olarak renklerine bağlayan Chelsea, satın alma opsiyonu bulunan kanat oyuncusunun Old Trafford'a geri dönüşü için 5 milyon sterlinlik bir ceza ödemeyi göze aldı.

25 yaşındaki futbolcunun Chelsea ile maaş beklentisi yüzünden anlaşma sağlayamamasının ardından döndüğü Manchester United'a da veda etmeye hazırlandığı açıklandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; yönetim ile bir araya gelecek olan Sancho'nun kalıcı transferi konusunda nihai karar verilecek.



Öte yandan bu gelişmeler neticesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a yıldız oyuncu için somut adımlar atma fırsatı doğacak.

DEV KULÜPLERİN RADARINDA

Jadon Sancho aynı zamanda Borussia Dortmund, Newcastle, Al-Hilal ve Bayern Münih gibi takımların radarında bulunuyor.

