Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ilgilendiren Jadon Sancho gelişmesi: Ceza ödemeyi göze aldılar

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray listeye aynı futbolcuyu ekledi. Ezeli rakipler Jadon Sancho transferinde karşı karşıya gelebilir. Jadon Sancho ile ilgili yaşanan gelişme iki dev kulübü yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ilgilendiren Jadon Sancho gelişmesi: Ceza ödemeyi göze aldılar
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 15:15

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetini yaz transferinde sürdürecek. Önümüzdeki sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi için dünyaca ünlü yıldızları listesine eklerken Fenerbahçe de transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz transfer dönemi listesinde yer alan Jadon Sancho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

CEZA ÖDEMEYİ GÖZE ALDILAR

Sezon başında Sancho'yu Manchester United'dan kiralık olarak renklerine bağlayan Chelsea, satın alma opsiyonu bulunan kanat oyuncusunun Old Trafford'a geri dönüşü için 5 milyon sterlinlik bir ceza ödemeyi göze aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ilgilendiren Jadon Sancho gelişmesi: Ceza ödemeyi göze aldılar

25 yaşındaki futbolcunun Chelsea ile maaş beklentisi yüzünden anlaşma sağlayamamasının ardından döndüğü Manchester United'a da veda etmeye hazırlandığı açıklandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; yönetim ile bir araya gelecek olan Sancho'nun kalıcı transferi konusunda nihai karar verilecek.

Öte yandan bu gelişmeler neticesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a yıldız oyuncu için somut adımlar atma fırsatı doğacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ilgilendiren Jadon Sancho gelişmesi: Ceza ödemeyi göze aldılar

DEV KULÜPLERİN RADARINDA

Jadon Sancho aynı zamanda Borussia Dortmund, Newcastle, Al-Hilal ve Bayern Münih gibi takımların radarında bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Jadon Sancho’nun bu sezon istatistikleri nasıl?
Bu sezon Chelsea forması ile 41 maçta görev alan futbolcu, tutarsız olarak değerlendirilen performansına rağmen 5 gol/10 istatistikleri yakalamayı başardı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe için olay açıklamalar: "Ofsaytımsılar başka mesele"
ETİKETLER
#galatasaray
#Ay ışığı altında yürüyüş
#çözen kazanır
#çözen kazanır ekstra
#çözülen
#çözün kazanan
#Çözün Kazanır
#Çözünen Kazanan
#çözünen kazanır
#Futbol maçı
#Manchester United
#şampiyonlar ligi
#transfer
#çözün
#Fenerbahçe
#telefon
#Ülkeler Birliği
#chelsea
#Jadon Sancho
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.