Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe için olay açıklamalar:

Fenerbahçe'nin gündemine dair konuşan Acun Ilıcalı, net mesajlar verdi. Fenerbahçe'nin transferleri başta olmak üzere; futboldaki yapıya kadar pek çok konuya değinen Acun Ilıcalı, ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

HAKEM KRİTİĞİ

"Bütün takımlar bir amaç için takım kuruyor. Her sene 3 büyüğün hayali gerçekleşmiyor. Şampiyon olamadığımız için üzgünüz. Kahrolduk. Tahmin olarak soruyorsan, Türk hakemlerinin önünün kapanacağını düşündü federasyonumuz. Biz de yabancı hakem istemiştik, geldiğinde de mutlu olmuştuk. Garip suçlamalar da olmuştu niye ısrar etmiyorsunuz diye. Biz söyledik. Federasyonunun verdiği bir karar. Yapacak bir şey yok. Her şey adil olsun istedik sezon boyunca, bunu dedikçe saldırıya uğradık. Aynı noktadayız."

FUTBOLDA YAPI

"Futbolda yapı olduğunu düşünüyorum. Ama yabancı hakemler geldikten sonra bu infialin azaldığını söyledim. Sıra dışı şeyler hep yaşandı. Yabancı hakem geldikten sonraki dönemde dış etkenler olduğunu düşünmüyorum. Ligin ikinci yarısında çok bariz bir fark oluştu. Yabancı VAR geldikten sonra ofsaytımsılar yok."

VICTOR OSIMHEN KONUSU

"Altını çizerek söylüyorum, 3 ayrı yerde cevap vermişim ben. Başkanımız da ayrıca cevap verdi. Bir tur daha cevap vereyim. Aynı cevabı veriyorum. Bize gelmedi, biz reddetmedik. Bir konuşma olmadı. Bana kasımda sordular, söyledim. Ekimde sordular, söyledim. Hepsinde aynı cevabı verdim. Niye yalan üretiliyor anlamıyorum."

İMZA İÇİN FARKLI YAKLAŞIM

"İmza toplanması demokratik bir hak. Ancak bana göre yanlış bir yol. Sebebi de şu. %20 üzerinden imza toplanıp tekrar seçim için operasyon yapılırsa, bundan sonra bir yolu açmış olmayacak mı? Biz bir yıl için seçilmedik. 3 yıl için bilerek ve adil bir şekilde seçilmişiz. 3 yıllık bir seçim sürecimiz var. Benim hayatım, başarısızlıkları başarıya çevirmekle geçti. Bütün hayat hikâyem bu. Burada benim ve yönetimin, ilk yılında, üç yıl için seçilmiş bir durumda, imza ile gitmek demokratik bir hak olsa da yarın için de aynı kapıyı açmıyor mu? Çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Demokratik bir hak ama doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye uygun bir durum olduğunu düşünmüyorum."

AZİZ YILDIRIM'IN BORÇLARI

"Muhalefet başka bir şey. Fenerbahçe'nin başarısızlığı üzerine yapma muhalefeti. Ali Koç, Fenerbahçe'yi maddi anlamda bir enkaz olarak aldı. 600 milyon doların üzerinde borç vardı, onlar 300 diyor, hadi 300 olsun. Bunu sıfıra getirmek üzereyiz biz. Ödene ödene giden bir borç. Takımı finansal olarak düzlüğe çıkarmış, kendi cebinden vermiş ve bunu talep etmiyor. Kadro kalitesi yükselmiş, geçen sene şampiyonluk kıl payı kaçmış, bu sene olmamış, bu ekonomik yapıyla daha da güçlenerek amacımız şampiyonluğu kovalamak."

JOSE MOURINHO'YA MESAJ

"Az önce biz daha ne yapsaydık dedim. Mourinho'yu getirdik ve onun istediği oyuncuların hepsini aldık. Bir kez daha söylüyorum, ne yapacağız. Bu kadroyu daha da güçlendireceğiz. Yıldız isimler getireceğiz. Bu kadroyu daha da yukarıya taşıyacağız. Yapacağımız şeyler tabii ki olacak. Fenerbahçe'ye yakışan kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyisini kuracağız. Başkanımız zaten anlattı. 3-4 oyuncu dedi. Görüşüyoruz da, şu anda açıklayamıyoruz. Önemli isimlerle temastayız."

BASINA ELEŞTİRİ

"Herhangi birisi ocak transferlerini değerlendirdiğinde bir eleştirisi oldu mu? Herkes başarılı bulmadı mı? Ocak ayında kötü diyen kaç kişi çıktı? 80 yorumcunun 80'ini, belki 75-78'i çıkar. Fenerbahçe'nin kadrosunun çok iyi olduğunu, kadronun mükemmele yakın olduğunu kabul etti. Ben şunu anladım, yorumculuk dünyanın en güzel şeyi. Sistem şu, takım çok iyi gidiyor, öveceksin, başka takımlara da laf sokacaksın. Takım kötü giderse yine kazanıyorsun, yine eleştirecek birileri var. Ocak ayında bir şey söylemedin de mayıs ayında hangi yüzle eleştiri yapıyorsun. O gün demiyorsan, bugün saçma sapan sözlerle bizi eleştiriyorsan namussuz olan biz değiliz. Sonuç gelmeyebilir zaten ama o gün ben sosyal medyada da görmüyordum. Ocak ayında kadro için hemfikir değil miydik, iyi demedik mi? Bu yönetim berbat bir kadro kurdu derlerse ben kabul ederim ama bugün bu yönetim suçlu diyorlarsa ben vicdanlarına bırakıyorum."