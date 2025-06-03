Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek için resmen 35 milyon Euro teklif!

Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'ye 35 milyon Euro teklif edildi. Acun Ilıcalı'nın resmiyete döktüğü gelişme, Fenerbahçe ve Yusuf Akçiçek için ayrılık çanlarının habercisi olarak yorumlandı.

FENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK PİYANGOSU

Yusuf Akçiçek transferini anlatan Acun Ilıcalı, milli oyuncu için 20 + 15 olmak üzere 35 milyon Euro teklif olduğunu duyurdu.

YUSUF AKÇİÇEK VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.