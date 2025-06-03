Fenerbahçe'ye Yusuf Akçiçek için resmen 35 milyon Euro teklif!

İstanbul
Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'e transfer teklifi geldi. Ekol TV'de sürece dair bilgi veren Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Yusuf Akçiçek için yüklü miktardaki bonservis miktarını resmen açıkladı.
Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'ye 35 milyon Euro teklif edildi. Acun Ilıcalı'nın resmiyete döktüğü gelişme, Fenerbahçe ve Yusuf Akçiçek için ayrılık çanlarının habercisi olarak yorumlandı.
Yusuf Akçiçek transferini anlatan Acun Ilıcalı, milli oyuncu için 20 + 15 olmak üzere 35 milyon Euro teklif olduğunu duyurdu.
Yusuf Akçiçek, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.