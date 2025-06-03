Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'de karar çıktı!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri için de ayrılık kararı verildi. Ali Koç yönetimi, Youssef En-Nesyri yaklaşımıyla birlikte yine ayrılıkların devam etmesi yönünde adım attı.

FENERBAHÇE'DE YOUSSEF EN NESYRI GÖZDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan pazarı dikkate alınmaya başlandı. Gelecek sezon için ciddi bir yapılanma planı yürüten Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'den gelecek 30 milyon Euro ile daha hareketli bir forvet transferi gerçekleştirmek istiyor.

YOUSSEF EN-NESYRI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 52 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 30 gol ve 7 asistlik skor üretti.