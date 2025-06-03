Trabzonspor'da 500 milyon TL çıkmazı: Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke'den kritik hesap!

Trabzonspor'da Fatih Tekke ve Ertuğrul Doğan için Vaclav Cerny transferinin kritiği gündemde. Yetenekli kanat; Trabzonspor'a transfer için önerilirken, Fatih Tekke ve Ertuğrul Doğan ise 500 milyon TL değerindeki maliyet için hesaplara başladı.

Trabzonspor'da Vaclav Cerny transferinden dolayı Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke'nin hesapları karıştı. Vaclav Cerny; an itibarıyla menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerilirken, Fatih Tekke ve Ertuğrul Doğan için ise zorlu bir mali tablo oluştu.

TRABZONSPOR'DA ERTUĞRUL DOĞAN VE FATİH TEKKE İÇİN 500 MİLYON TL HAMLESİ

Trabzonspor gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isterken, menajerlerden Vaclav Cerny müjdesi geldi. 27 yaşındaki sağ kanatın Trabzonspor'da oynamaya olumlu yaklaşması Fatih Tekke tarafından anlamlı bir süreç olarak görülürken, Çek futbolcunun kulübü Wolfsburg ise 10 milyon Euro yani menajerlik süreciyle birlikte yaklaşık olarak 500 milyon TL bonservis bedeli istedi! Başkan Ertuğrul Doğan ve genç çalıştırıcı Fatih Tekke için maaş haricindeki 500 milyon TL tablosu ağır bir külfet olarak görülürken, esasen ise sponsorluk ya da oyuncu satışları gibi süreçler tasarlanmaya başladı.

TRABZONSPOR VACLAV CERNY TRANSFERİ İÇİN PAZARLIK YAPACAK

Trabzonspor yönetimi; Vaclav Cerny için Wolfsburg ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanırken, 7 milyon Euro bandındaki bir anlaşmanın olumlu bir hamle olacağını ve oyuncunun sonraki satışında mali tablonun dengeleneceğini düşünüyor.

VACLAV CERNY FENERBAHÇE KARŞISINDA ÇOK ETKİLİ OLMUŞTU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta oynayan Vaclav Cerny, temsilcimiz karşısında yüksek tempolu performanslar göstermişti.

TRABZONSPOR'UN TRANSFER LİSTESİNDEKİ VACLAV CERNY VE RANGERS PERFORMANSI

Vaclav Cerny; sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçirirken, İskoçya ekibiyle 52 maça çıktı ve 18 gol ile 9 asistlik özel bir performans gösterdi.