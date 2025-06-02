Victor Osimhen için nihai son: Anlaşma tamamlandı!

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Victor Osimhen, Al Hilal ile her konuda anlaşmaya vardı. Nijeryalı hücumcu, gelecek sezon için resmen söz kesti.

VICTOR OSIMHEN İÇİN AL HILAL'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Victor Osimhen ile tüm şartlarda anlaşan Al Hilal'in, yakın zamanda transferi duyurması bekleniyor. Suudi Arabistan basını kritik gelişmeye ek olarak, Victor Osimhen'den sonra da transferlerin devam edeceğini belirtti.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 41 maça çıkan Nijeryalı, 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.