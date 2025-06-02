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Editor
 | Burak Ayaydın

Victor Osimhen için nihai son: Anlaşma tamamlandı!

Victor Osimhen ile Al Hilal arasındaki anlaşma süreci tamamlandı. Yıldız golcü, an itibarıyla resmen Suudi Arabistan yolcusu.

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Victor Osimhen için nihai son: Anlaşma tamamlandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 22:39
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 22:39

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Victor Osimhen, Al Hilal ile her konuda anlaşmaya vardı. Nijeryalı hücumcu, gelecek sezon için resmen söz kesti.

VICTOR OSIMHEN İÇİN AL HILAL'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Victor Osimhen ile tüm şartlarda anlaşan Al Hilal'in, yakın zamanda transferi duyurması bekleniyor. Suudi Arabistan basını kritik gelişmeye ek olarak, Victor Osimhen'den sonra da transferlerin devam edeceğini belirtti.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 41 maça çıkan Nijeryalı, 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Victor Osimhen için nihai son: Anlaşma tamamlandı!

Sıkça Sorulan Sorular

VICTOR OSIMHEN'İN BONSERVİSİ NE KADAR?
Al Hilal, yetenekli forvet için 75 milyon Euro bonservis ödeyecek.
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#victor osimhen
#Transfer Haberleri
#Spor
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