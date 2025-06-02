Victor Osimhen için nihai son: Anlaşma tamamlandı!

İstanbul
Victor Osimhen ile Al Hilal arasındaki anlaşma süreci tamamlandı. Yıldız golcü, an itibarıyla resmen Suudi Arabistan yolcusu.
Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Victor Osimhen, Al Hilal ile her konuda anlaşmaya vardı. Nijeryalı hücumcu, gelecek sezon için resmen söz kesti.
Victor Osimhen ile tüm şartlarda anlaşan Al Hilal'in, yakın zamanda transferi duyurması bekleniyor. Suudi Arabistan basını kritik gelişmeye ek olarak, Victor Osimhen'den sonra da transferlerin devam edeceğini belirtti.
Sarı kırmızılı formayla bu sezon 41 maça çıkan Nijeryalı, 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.