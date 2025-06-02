Alvaro Morata Galatasaray'dan ayrılmak istediğini açıkladı!

Galatasaray'da Alvaro Morata gündemi hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray'da Victor Osimhen'in gölgesinde kalan Alvaro Morata, transfer gelişmeleri için olumlu mesajlar verdi.

GALATASARAY'DA ALVARO MORATA VE TRANSFER KONUSU

"La Liga'da Getafe'de oynamak istiyorum. Bunun için her şeyi yapmaya da hazırım. Ama tabii şu an bunları konuşmak için doğru zaman değil. Yani Galatasaray ile 6 aylık daha sözleşmem var. Sonrasında ne olur bilmiyorum ama İspanya'ya dönmeyi istiyorum. Sevilla konusu da var ama net bir şey yok."

ALVARO MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.