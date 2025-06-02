Alvaro Morata Galatasaray'dan ayrılmak istediğini açıkladı!

Galatasaraylı Alvaro Morata'dan kendi ülkesinde flaş açıklamalar geldi. Galatasaray'da bekleneni veremeyen Alvaro Morata, transfer süreçlerine olumlu yaklaştı ve kendisiyle ilgilenen kulüplere açık kapı bıraktı.
Galatasaray'da Alvaro Morata gündemi hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray'da Victor Osimhen'in gölgesinde kalan Alvaro Morata, transfer gelişmeleri için olumlu mesajlar verdi.
"La Liga'da Getafe'de oynamak istiyorum. Bunun için her şeyi yapmaya da hazırım. Ama tabii şu an bunları konuşmak için doğru zaman değil. Yani Galatasaray ile 6 aylık daha sözleşmem var. Sonrasında ne olur bilmiyorum ama İspanya'ya dönmeyi istiyorum. Sevilla konusu da var ama net bir şey yok."
Galatasaray ile 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.