Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan ayrılma konusunu netleştirdi!

Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor'daki sürecine dair açıklama geldi. Uzun zamandır Eyüpspor ile anılan Emre Belözoğlu, kritik gelişmelere dair net bir yaklaşım sergiledi.

Emre Belözoğlu an itibarıyla Antalyaspor ve Eyüpspor arasındaki süreci netleştirdi. Yarın önemli bir görüşme yapacağını anlatan Emre Belözoğlu, tek gündeminin Akdeniz ekibi olduğunu ifade etti.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ANTALYASPOR YAKLAŞIMI

"Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor'un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır."

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR PERFORMANSI

Antalyaspor; Emre Belözoğlu yönetiminde 18 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.