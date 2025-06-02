A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!

İstanbul
A Milli Takım'ın ABD'ye götüreceği kadroda değişiklikler yapıldı. Sakatlıkları gözeten teknik ekip, tam 3 ismin ABD'ye götürülmemesine karar verdi.
A Milli Takım; ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlara hazırlanırken, kamp kadrosunda da yeni gelişmeler yaşandı. Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıkları sebebiyle listeden çıkarılırken; ilave olarak da sürpriz bir tercih yapıldı.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Ahmed Kutucu, sakatlıkların da etkisiyle ABD'ye gidecek aday kadroya dahil edildi.
Eyüpspor ve Galatasaray ile bu sezon 38 maça çıkan milli oyuncu, 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.