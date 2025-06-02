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 | Burak Ayaydın

A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!

A Milli Takım'ın ABD'ye götüreceği kadroda değişiklikler yapıldı. Sakatlıkları gözeten teknik ekip, tam 3 ismin ABD'ye götürülmemesine karar verdi.

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A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 20:10

A Milli Takım; ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlara hazırlanırken, kamp kadrosunda da yeni gelişmeler yaşandı. Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıkları sebebiyle listeden çıkarılırken; ilave olarak da sürpriz bir tercih yapıldı.

GALATASARAYLI AHMED KUTUCU A MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Galatasaray'a geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Ahmed Kutucu, sakatlıkların da etkisiyle ABD'ye gidecek aday kadroya dahil edildi.

A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!

AHMED KUTUCU'NUN SEZON PERFORMANSI

Eyüpspor ve Galatasaray ile bu sezon 38 maça çıkan milli oyuncu, 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

AHMED KUTUCU GALATASARAY'A NE KADAR BEDELLE KATILMIŞTI?
Aslan, Ahmed Kutucu transferi için 6 milyon Euro bonservis ödemişti.
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ETİKETLER
#vincenzo montella
#a milli takım
#Uğurcan Çakır
#hakan çalhanoğlu
#Ahmed Kutucu
#Spor
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