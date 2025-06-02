A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!

A Milli Takım; ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlara hazırlanırken, kamp kadrosunda da yeni gelişmeler yaşandı. Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıkları sebebiyle listeden çıkarılırken; ilave olarak da sürpriz bir tercih yapıldı.

GALATASARAYLI AHMED KUTUCU A MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Galatasaray'a geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Ahmed Kutucu, sakatlıkların da etkisiyle ABD'ye gidecek aday kadroya dahil edildi.

AHMED KUTUCU'NUN SEZON PERFORMANSI

Eyüpspor ve Galatasaray ile bu sezon 38 maça çıkan milli oyuncu, 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.